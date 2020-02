Video del bacio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip 2020: cosa è successo tra i due?

Il video del bacio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip 2020 è destinato a fare il giro del mondo. Proprio mentre gli occhi di tutti erano puntati su Sanremo 2020 tanto da non guardare altro, il Grande Fratello Vip 2020 è andato avanti almeno per quel che riguarda la diretta. Il live del reality continua a regalare delle vere e proprie perle anche se in questa settimana i gieffini sono stati un po’ messi da parte per via del trash che ci ha regalato la kermesse all’Ariston.

La puntata di venerdì è saltata su Canale5 ma niente paura perché il Grande Fratello Vip 2020 tornerà in onda proprio domani sera ripartendo da nomination ed eliminazioni ma, soprattutto, dal bacio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due si sono corteggiati e inseguiti per settimane fino a quando è arrivata in casa Eleonora Giorgi. La donna aveva rivelato di amare molto la coppia formata dai due dando la sua benedizione ad una possibile unione ma quello aveva mandato in tilt Clizia che subito ha capito che all’esterno i due erano visti come una coppia, con tutto quello che questo significa.

Ecco il video del momento:

Questo ha frenato un po’ Clizia e Paolo fino a che, proprio in questa settimana, è tornato il sereno e oltre. Lui ha invitato la sua compagna di viaggio a Fregene per una birretta e una pizza in spiaggia, lei è convinta che faccia così con tutte ma alla fine Paolo le fa notare che con lei sarebbe diverso. La corte di Paolo Ciavarro alla fine ha portato i risultati sperati perché proprio nella serata di ieri, i due erano in giardino pronti a ridere e scherzare fino a quando lei non si è voltata verso di lui sorridendo ed è esplosa la passione.

Un lungo bacio li ha tenuti impegnati sopra e sotto le coperte per la gioia di tutti che hanno fatto finire i due in tendenza su Twitter. Inutile dire che oggi in casa non si parla d’altro con Pago pronto a consigliare l’amico e Paolo un po’ in crisi perché si sente addosso i riflettori e la pressione, come finirà e cosa succederà quando scoprirà che il bacio sarà al centro della puntata di domani del Grande Fratello Vip 2020?