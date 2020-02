Serviti i mega sconti Mediaworld per San Valentino: occasioni iPhone 11, 8 e iPad

I mega sconti Mediaworld ora attivi e le promozioni in scadenza per questo weekend su iPhone e iPad sono occasioni senz’altro da mettere in risalto per l’imminente San Valentino. Per una lei o per una lui che gradisce e non poco i prodotti Apple, la catena di elettronica propone almeno tre dispositivi d Cupertino con un risparmio più elevato del solito.

Si parte con la promozione del weekend che Mediaworld dedica al recentissimo iPhone 11 (tra l’altro nella tanto amata colorazione RED perfetta per la ricorrenza di San Valentino 2020). Solo fino alla mezzanotte di oggi, online sul sito della catena di elettronica, sarà possibile acquistare proprio il melafonino lanciato in autunno a 779 euro anziché a 889 euro. Sia la consegna standard che quella in negozio è gratuita e la spedizione garantita entro mercoledì 12 febbraio, dunque proprio in tempo per la festa degli innamorati di venerdì prossimo.

Offerta Apple iPhone 11 (64GB) - Rosso Resistente alla polvere e all’acqua (2 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo)...

Per chi ha un budget un bel po’ più basso di quello necessario per l’acquisto dell’iPhone 11, i mega sconti Mediaworld (validi invece fino al prossimo 12 febbraio) prevedono anche l’iPhone 8 da 64 GB in colorazione argento a 529 euro anziché 559 euro. Per questo modello non esiste la colorazione rossa come è noto, ma gli interessati potranno scegliere tra quella grigia, argento e oro. La certezza della consegna garantita entro il 14 febbraio e pure gratuita completano l’offerta.

Per concludere, sempre nell’ambito dei dispositivi Apple, va annoverata anche la proposta dei mega sconti Mediaworld per l’iPad 2019 da 10.2 pollici con spazio di archiviazione pari a 128 GB. Le colorazioni disponibili sono quelle grige, argento e oro. In quest’ultimo caso, le spese di consegna standard vanno prese in considerazione, anche se non elevate ossia pari a 4.99 euro. Si potrà facilmente ovviare al costo maggiorato facendosi consegnare il dispositivo in negozio e poi andandolo a ritirare personalmente. Le occasioni non mancano di certo per fare davvero breccia nel cuore di un fan Apple per San Valentino 2020.