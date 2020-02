Oscar 2020, è arrivata la notte più attesa dell’anno. Tutte le candidature e come vederla in tv

È giunta la notte degli Oscar 2020, quest’anno in anticipo rispetto agli altri anni, il 9 febbraio, con lo sconcerto di molti addetti ai lavori, per i tempi particolarmente contratti sia per il lavoro di lobbying per le candidature, sia per il calendario dei numerosissimi precursors, i premi grandi e piccoli che anticipano gli Oscar e indirizzano i trend per capire chi sono i favoriti.

Oscar 2020, dove vedere la diretta tv

La premiazione, come è noto, si svolge sul palcoscenico del Dolby Theatre di Los Angeles, prevista per le ore 17 del 9 febbraio, che corrispondono, ahinoi, alle 2 del mattino del giorno successivo in Italia. Naturalmente, la cerimonia è anticipata da quell’attesissimo evento nell’evento che è il red carpet delle star, che comincia più o meno un’ora e mezza prima della premiazione. Gli spettatori italiani potranno godersi entrambi gli show: la diretta italiana comincerà dalle 22.45 sul canale Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky), e poi anche su Sky Uno dalle 00.30.

Per chi non avesse Sky niente paura, basta sintonizzarsi in chiaro sul canale del digitale terrestre TV8, a partire dalle 23.50. Nello studio di Sky il cerimoniere sarà Francesco Castelnuovo, che racconterà gli Oscar 2020 insieme a uno dei maggiori critici cinematografici italiani, il “cinemaniaco” Gianni Canova e alla giornalista di Sky Cinema Barbara Tarricone. A supporto alcuni ospiti, la giornalista di Sky TG24 Denise Negri, Joe Bastianich, il giornalista di moda Ildo Damiano e l’attrice Euridice Axen.

Chi non volesse o potesse assistere alla diretta da nottambuli, potrà godersi la riproposizione integrale della cerimonia lunedì, sempre su su Sky Cinema Oscar, a partire dalle 10.45 circa. Lo stesso giorno, alle 21.15, ci sarà la sintesi de “Il meglio della Notte degli Oscar 2020”, su Sky Cinema Oscar e Sky Uno, disponibile on demand su Sky e Now Tv.

Tutte le star sul palcoscenico

Anche quest’anno non ci sarà un vero e proprio presentatore. Si tratta di una scelta nata per caso lo scorso anno, quando, al seguito della riesumazione di vecchissimi tweet omofobi, il maestro di cerimonie designato Kevin Hart preferì ritirarsi e non si riuscì a trovare una soluzione di ripiego all’ultimo minuto. Caso ha voluto che quello show, dopo la disastrosa audience del 2018, abbia avuto un’impennata dell’11.5%, quasi 30 milioni di spettatori. Per cui anche stavolta, come l’Academy annunciò l’8 gennaio scorso in un tweet, gli Oscar 2020, prodotti da Lynette Howell Taylor e Stephanie Allain, hanno seguito la stessa linea.

This year’s #Oscars at a glance:



✅ Stars

✅ Performances

✅ Surprises

🚫 Host



See you Feb. 9th! — The Academy (@TheAcademy) January 8, 2020

Invece di un unico presentatore ci sarà un alternarsi di stelle ad annunciare i vincitori. Come da consuetudine, saranno i quattro attori premiati lo scorso anno a consegnare la statuetta ai loro colleghi, quindi rivedremo sul palco Rami Malek, Olivia Colman, Mahershala Ali e Regina King. Accanto a loro, una parata di stelle che comprende Utkarsh Ambudkar, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, James Corden, Penélope Cruz, Beanie Feldstein, Will Ferrell, Jane Fonda, Josh Gad, Gal Gadot, Zack Gottsagen, Tom Hanks, Salma Hayek, Oscar Isaac, Mindy Kaling, Diane Keaton, Shia LaBeouf, Brie Larson, Spike Lee, Julia Louis-Dreyfus, George MacKay, Steve Martin, Lin-Manuel Miranda, Sandra Oh, Natalie Portman, Anthony Ramos, Keanu Reeves, Chris Rock, Ray Romano, Maya Rudolph, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran, Taika Waititi, Sigourney Weaver, Kristen Wiig e Rebel Wilson.

Accanto a loro anche le esibizioni musicali (qui il nostro articolo di approfondimento), dei candidati per la miglior canzone: ossia sir Elton John con (I’m Gonna) Love Me Again da Rocketman; Cynthia Erivo con Stand Up (da Harriet, per il quale la Erivo è candidata anche come migliore attrice); Idina Menzel con Into The Unknown da Frozen II e il plurinominato Randy Newman, con I Can’t Let You Throw Yourself Away, da Toy Story 4. Oltre a loro, sorpresa annunciata solo pochi giorni fa Billie Eilish, fresca di trionfo ai Grammy che potrebbe cantare in anteprima assoluta, chissa, il tema del prosssimo episodio della saga di James Bond, No Time to Die.

Are you ready? @billieeilish will take to the #Oscars stage for a special performance! Watch live on @ABC. pic.twitter.com/CsNmjDD2Bi — The Academy (@TheAcademy) January 29, 2020

Oscar 2020, i favoriti

Dulcis in fundo, i candidati. C’è un quintetto di film in pole position, a ognuno dei quali abbiamo dedicatod eglia rticoli di apprfondimento cui rimandiamo. Guida la classifica delle nomination Joker di Todd Phillips, con 11, segue a 10 un terzetto prestigioso, The Irishman di Martin Scorsese, C’Era Una Volta A… Hollywood di Quentin Tarantino e 1917 di Sam Mendes. Da non dimenticare le 6 nomination di Parasite del sudcoreano Bong Joon-ho. I precursors hanno dato un responso: il favorito per il miglior film e, a traino, la regia e diversi riconoscimenti tecnici, è 1917, che ha colpito per il prodigio tecnico di un film girato interamente in piano sequenza, come fosse una sola lunghissima inquadratura.

Il regista Sam Mendes al centro sul set di 1917

Proprio il suo valore formale ha messo un po’ in ombra gli attori, quindi per quelle categorie i più papabili sono il Joker Joaquin Phoenix, Renée Zellweger nelle vesti di Judy Garland, il supercool Brad Pitt per Tarantino e l’avvocato divorzista d’acciao Laura Dern di Storia Di Un Matrimonio (qui l’articolo di approfondimento). La scheggia impazzita che potrebbe mettere in discussione le previsioni è Parasite, che ha travalicato il recinto del Miglior film internazionale (nuova dicitura del vecchio Miglior film straniero) ed è atteso alla vittoria anche per la sceneggiatura originale e forse, chissà, persino qualcosa di più, regia o film.

In questa battaglia Netflix, che si presenta con ben 24 nomination, una in più della Disney, dovrebbe restare quasi all’asciutto di statuette, probabilmente un paio (qui ci sono ulteriori dettagli). Il che vuol dire che molto probabilmente The Irishman di Scorsese tornerà a casa con un sonoro 0 premi su 10 nomination. Pure Tarantino, a parte la sicura statuetta a Pitt, potrebbe essere quasi travolto da quella che è stata la più ondivaga e veloce campagna promozionale per gli Oscar che si ricordi.

Il regista Bong Joon-ho sul set di Parasite insieme ad alcuni attori

Tutte le nomination

Ecco tutti i candidati delle 24 categorie degli Oscar 2020:

Miglior film

The Irishman, di Martin Scorsese

C’Era Una Volta… A Hollywood, di Quentin Tarantino

Storia Di Un Matrimonio, di Noah Baumbach

Joker, di Todd Phillips

1917, di Sam Mendes

Parasite, di Bong Joon-ho

Piccole Donne, di Greta Gerwig

Jojo Rabbit di Taika Waititi

Le Mans ’66 – La Grande Sfida di James Mangold

Attrice protagonista

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Storia Di Un Matrimonio

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy

Saoirse Ronan, Piccole Donne

Attore protagonista

Joaquin Phoenix, Joker

Adam Driver, Storia Di Un Matrimonio

Leonardo DiCaprio, C’Era Una Volta… A Hollywood

Antonio Banderas, Dolor Y Gloria

Jonathan Pryce, I Due Papi

Regia

Bong Joon-ho, Parasite

Martin Scorsese, The Irishman

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, C’Era Una Volta… A Hollywood

Todd Phillips, Joker

Attrice non protagonista

Laura Dern, Storia Di Un Matrimonio

Margot Robbie, Bombshell

Florence Pugh, Piccole Donne

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Kathy Bates, Richard Jewell

Attore non protagonista

Brad Pitt, C’Era Una Volta… A Hollywood

Joe Pesci, The Irishman

Al Pacino, The Irishman

Tom Hanks, Un Amico Straordinario

Anthony Hopkins, I Due Papi

Sceneggiatura originale

Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns, 1917

Noah Baumbach, Storia Di Un Matrimonio

Quentin Tarantino, C’Era Una Volta… A Hollywood

Bong Joon Ho e Jin Won Han, Parasite

Rian Johnson, Knives Out

Sceneggiatura non originale

Taika Waititi, Jojo Rabbit

Todd Phillips e Scott Silver, Joker

Greta Gerwig, Piccole Donne

Steven Zaillian, The Irishman

Anthony McCarten, I Due Papi

Film internazionale

Parasite di Bong Joon-ho, Corea del Sud

Dolor Y Gloria di Pedro Almodóvar, Spagna

I Miserabili di Ladj Ly, Francia

Corpus Christi di Jan Komasa, Polonia

Honeyland di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, Macedonia del Nord

Film d’animazione

Toy Story 4 di Josh Cooley

Dragon Trainer: Il Mondo Nascosto di Dean DeBlois

Missing Link di Chris Butler

I Lost My Body, di Jérémy Clapin

Klaus, Sergio Pablos

Fotografia

Roger Deakins, 1917

Rodrigo Prieto, The Irishman

Lawrence Sher, Joker

Jarin Blaschke, The Lighthouse

Robert Richardson, C’Era Una Volta… A Hollywood

Scenografia

Dennis Gassner and Lee Sandales, 1917

Bob Shaw e Regina Graves, The Irishman

Ra Vincent e Nora Sopková, Jojo Rabbit

Barbara Ling e Nancy Haigh, C’Era Una Volta… A Hollywood

Lee Ha Jun, Cho Won Woo, Han Ga Ram e Cho Hee, Parasite

Montaggio

Andrew Buckland e Michael McCusker, Le Mans ’66 – La Grande Sfida

Thelma Schoonmaker, The Irishman

Jeff Groth, Joker

Jinmo Yang, Parasite

Tom Eagles, Jojo Rabbit

Costumi

Sandy Powell e Christopher Peterson, The Irishman

Jacqueline Durran, Piccole Donne

Arianne Phillips, C’Era Una Volta… A Hollywood

Mayes C. Rubeo, Jojo Rabbit

Mark Bridges, Joker

Colonna sonora

Hildur Guðnadóttir, Joker

Randy Newman, Storia Di Un Matrimonio

Thomas Newman, 1917

Alexandre Desplat, Piccole Donne

John Williams, Star wars: L’Ascesa Di Skywalker

Canzone

I Can’t Let You Throw Yourself Away, Randy Newman, da Toy Story 4

Stand Up, Joshuah Brian Campbell e Cynthia Erivo, da Harriet

I’m Standing With You, Diane Warren, da Breakthrough

(I’m Gonna) Love Me Again, Elton John e Bernie Taupin, da Rocketman

Into the Unknown, Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, da Frozen II

Effetti speciali

Avengers: Endgame, Dan DeLeeuw, Russell Earl, Matt Aitken, Dan Sudick

The Irishman, Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Nelson Sepulveda-Fauser, Stephane Grabli

Il Re Leone, Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones, Elliot Newman

Star Wars: L’Ascesa Di Skywalker, Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach, Dominic Tuohy

1917, Guillaume Rocheron, Greg Butler, Dominic Tuohy

Sonoro

1917, Mark Taylor, Stuart Wilson

Le Mans ’66 – La Grande Sfida, Paul Massey, David Giammarco, Steven A. Morrow

C’Era Una Volta… A Hollywood, Michael Minkler, Christian P. Minkler, Mark Ulano

Joker, Tom Ozanich, Dean Zupancic, Tod Maitland

Ad Astra, Gary Rydstrom, Tom Johnson, Mark Ulano

Montaggio sonoro

1917, Oliver Tarney, Rachael Tate

Le Mans ’66 – La Grande Sfida, Donald Sylvester

Joker, Alan Robert Murray

C’Era Una Volta… A Hollywood, Wylie Stateman

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, Matthew Wood, David Acord

Trucco e acconciatura

Bombshell, Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker

Joker, Nicki Ledermann, Kay Georgiou

Judy, Jeremy Woodhead

1917, Naomi Donne, Tristan Versluis, Rebecca Cole

Maleficient: Signora Del Male, Paul Gooch, Arjen Tuiten, David White

Documentario

The Cave, Feras Fayyad

Honeyland, Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov

American Factory, Steven Bognar, Julia Reichert

For Sama, Waad al-Kateab, Edward Watts

The Edge Of Democracy, Petra Costa

Cortometraggio documentario

St. Louis Superman, Smriti Mundhra e Sami Khan

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl), Carol Dysinger e Elena Andreicheva

Life Overtakes Me, John Haptas e Kristine Samuelson

In The Absence, Yi Seung-Jun e Gary Byung-Seok Kam

Walk Run Cha-Cha, Laura Nix e Colette Sandstedt

Cortometraggio d’animazione

Daughter, Daria Kashcheeva

Hair Love, Matthew A. Cherry e Karen Rupert Toliver

Kitbull, Rosana Sullivan e Kathryn Hendrickson

Memorable, Bruno Collet e Jean-François Le Corre

Sister, Siqi Song

Cortometraggio

Brotherhood, Meryam Joobeur e Maria Gracia Turgeon

Nefta Football Club, Yves Piat e Damien Megherbi

The Neighbor’s Window, Marshall Curry

Saria, Bryan Buckley e Matt Lefebvre

A Sister, Delphine Girard