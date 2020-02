Il finale di Come Una Madre su Rai1 il 16 febbraio: anticipazioni ultima puntata

Il momento topico è arrivato: il finale di Come una Madre andrà in onda domenica 16 febbraio per la gioia e il dolore dei fan di Vanessa Incontrada. Ancora una volta l’attrice ci ha regalato una fiction dai buoni sentimenti con una recitazione intensa e drammatica che ha fatto venire i brividi al pubblico di Rai1 e oggi avrà l’arduo compito di impegnare il prime time spazzando via il successo di Amadeus e del suo Sanremo 2020, ci riuscirà? Siamo sicuri di sì e gli ascolti non saranno quelli della kermesse canora ma sicuramente saranno ottimi nonostante il competitor diretto di Canale5.

La domenica sera sarà dedicata alle donne e non solo stasera e domenica, con la messa in onda delle ultime due puntate di Come Una Madre, ma anche dal 23 febbraio quando Vanessa Incontrada cederà il testimone a Luisa Ranieri che tornerà con la sua Carmela e Vita Promessa 2 per un totale di tre serate. Prima di guardare oltre, però, vediamo insieme come andrà a finire Come Una Madre.

Il finale della fiction con Vanessa Incontrada andrà in onda domenica 16 febbraio rivelando al pubblico come andrà a finire la storia di Angela e dei bambini che ha protetto con la sua stessa vita. Valentina e Bruno sono ormai convinti che i tre saranno felici per sempre insieme ad Angela visto che la loro madre non c’è più, ma come farà la donna a gestire la situazione? Si accontenterà di vivere una vita da latitante scappando sempre con al fianco i due bambini? Siamo sicuri di no.

Intanto, prima dell’ultima puntata, questa sera il pubblico avrà modo di vedere la penultima in onda oggi, 9 febbraio, su Rai1 in cui Angela, Bruno e Valentina sono inizialmente a casa di Mario, il medico che ha dato loro un passaggio ma che ha finito col sedare proprio la bella rossa dopo averla riconosciuta al tg. Per lei e i bambini si mette male tant’è che sembra che il loro viaggio sia finito qua ma per fortuna Angela riesce a scappare di nuovo ripartendo per Roma dove ad attenderla c’è l’ex marito Lino (Simone Montedoro), l’unico che potrebbe darle una mano per dimostrare la sua innocenza.

Ecco il promo della penultima puntata di Come Una Madre:

Il loro viaggio non sarà rose e fiori e per strada incontreranno ancora personaggi poco positivi ma questo non farà altro che rinforzare il loro rapporto che diventa via via più stretto. I bambini si affezionano ad Angela mentre lei riesce a buttare giù quella barriera che aveva costruito quando il figlio è morto. Greco (Ivan Franek) ed i suoi uomini, su richiesta di Manfredi (Fabrizio Contri) e da Sforza (Sebastiano Somma), sono però alle loro costole, fino a dove li seguiranno?