Gli ascolti della finale di Sanremo 2020 chiudono un Festival straordinariamente ordinario

Gli ascolti della finale del Festival di Sanremo 2020 chiudono un’annata record, tenuta saldamente in piedi dall’accoppiata Amadeus-Fiorello che sfonda il muro del 60% arrivando a raccogliere 11477000.

Gli ascolti della prima parte di Sanremo 2020

Nella prima parte del Festival di Sanremo, sono stati 13638000 gli spettatori a seguire la finale, con uno share del 56,8%. Nella seconda parte, sono calate le teste – 8969000 – ma sale fisiologicamente lo share, che arriva al 68,8%. Gli ascolti dell’ultima mezz’ora sono conteggiati nello share del giorno dopo, poiché la chiusura è andata oltre le 2. L’anteprima ha invece totalizzato il 48,2% di share.

La media dello share è la migliore dal 1999, con una cifra che si avvicina al 55% per le cinque serate che non sono mai andate sotto il 50%. C’è anche un record di target, con il ritorno dei giovanissimi e una grossa fetta di pubblico laureato che è tornato a seguire il Festival.

Un’edizione dei record, quella di Fiorello con Amadeus, nella quale ha prevalso l’amicizia tra i due conduttori ma anche quella con Tiziano Ferro, che ha partecipato con entusiasmo a tutte le serate del Festival portando cover ma anche diverse delle sue canzoni, comprese quelle dell’ultimo album di inediti Accetto Miracoli.

La componente femminile, com’era negli intenti, ha prevalso. Tante le donne che si sono avvicendate sul palco, da Rula Jebreal a Diletta Leotta. Non sono mancate, poi, le signore della Rai come Antonella Clerici e Mara Venier, che ha rinunciato ai tacchi alti per scendere le scale dell’Ariston che ha dichiarato di temere morbosamente. La conduttrice Rai sarà ancora all’Ariston per la puntata speciale di Domenica In in diretta da Sanremo.

Si è già parlato di un bis Amadeus, rivelato sul palco proprio da Fiorello, per il quale non ci sono ancora conferme. Il risultati ottenuti del Festival di Sanremo non potevano che generare una conferma, ma l’ultima parola spetta ai diretti interessati.

I risultati sono sicuramente straordinari, compresi quelli delle altre trasmissioni Rai della giornata, costantemente in crescita durante la settimana di Sanremo.