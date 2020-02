Difficoltà nell’inserire luogo e temperatura nelle foto con device Huawei: il percorso necessario

Bisogna concentrarsi assolutamente su un argomento diventato improvvisamente caldo per gli utenti in possesso di uno smartphone Huawei, soprattutto in riferimento a coloro che hanno riscontrato piccole anomalie con il proprio device dopo aver portato a termine l’aggiornamento con EMUI 10. Mi riferisco al fatto che, improvvisamente, siano scomparse delle informazioni presenti in precedenza nelle foto scattate, nonostante le avessimo impostate in questo modo.

Come ripristinare luogo e temperatura nelle foto scattate con un Huawei

In particolare, in tanti si chiedono per quale motivo siano scomparsi dati come il luogo e la temperatura in cui è avvenuto lo scatto con il proprio device Huawei. Secondo alcune testimonianze, il cambio di impostazione dei modelli coinvolti si è avuto dopo EMUI 10, anche se al momento della pubblicazione del nostro articolo non dispongono ancora di prove sufficienti per parlarvi della correlazione tra tali elementi. Detto questo, cerchiamo di capire come approcciare questo piccolo disagio.

Come è stato riportato anche da Huawei Italia all’interno di alcune community a tema, entro pochi secondi avrete modo di ristabilire le suddette impostazioni, in modo tale che le foto salvate contengano tutti i dettagli che desiderate. A tal proposito, il produttore ci fa sapere che “per inserire la location dove è stata scattata la foto e la relativa temperatura, devi avere attivato il gps. Controlla di aver dato il consenso anche da impostazioni > app > fotocamera > autorizzazioni > posizione”.

Insomma, una questione che si può affrontare facilmente e in pochi secondi, considerando il fatto che i feedback raccolti confermano l’efficacia del percorso appena descritto. Anche a voi è capitato di fare i conti con bug di questo tipo attraverso uno smartphone Huawei? Avete notato correlazioni con il download di EMUI 10? Fatecelo sapere con un commento a fine articolo per identificare la possibile causa dell’anomalia.