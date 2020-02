Costi, tempi ed effetti sostituzione batteria del Samsung Galaxy S7 con assistenza a febbraio 2020

Ci sono ancora oggi tantissimi utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 qui in Italia che tutto sommato si ritengono soddisfatti della tenuta del proprio smartphone. Come sempre avviene con device più datati, l’unico elemento che fa storcere il naso è la batteria, al punto che in molti si chiedono se valga la pena sostituirla (soprattutto considerando i feedback dopo gli ultimi aggiornamenti), o passare direttamente ad un modello più “moderno”. Ebbene, oggi 9 febbraio qualche certezza in più sotto questo punto di vista ci sarebbe.

Sostituzione batteria del Samsung Galaxy S7 con l’assistenza

Come conviene muoversi in un contesto di questo tipo? Secondo le informazioni che ho raccolto per voi a febbraio 2020, la situazione è abbastanza chiara per chi dispone di un Samsung Galaxy S7. Qualora decidiate di rivolgervi all’assistenza, prendendo un appuntamento, il costo totale della batteria originale e del cambio in termini di manodopera sarà pari a 65 euro. Sicuramente si spende qualcosina in più rispetto ai prodotti disponibili in rete, ma avrete la certezza assoluta in merito all’originalità della batteria.

Per quanto riguarda i tempi, qualora doveste prendere un appuntamento con un centro autorizzato, tutta l’operazione dovrebbe farvi perdere non più di un’ora. Questa, pertanto, è la soluzione più rapida per riavere un Samsung Galaxy S7 soddisfacente in termini di autonomia. Già, perché coloro che hanno avuto modo di testare l’assistenza del colosso coreano si dicono estremamente soddisfatti del risultato finale. Insomma, a febbraio 2020 potrebbe essere questa la soluzione per evitare di acquistare uno smartphone nuovo.

Anche voi avete maturato esperienze sul campo di questo tipo? Fatecelo sapere con un commento a seguire, in modo da ottenere maggiori riscontri sull’assistenza fornita dal produttore, per quanto riguarda la sostituzione della batteria di un Samsung Galaxy S7 a febbraio 2020.