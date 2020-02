Bailando con Gente De Zona a Sanremo 2020 in La Gozadera

Gente De Zona a Sanremo 2020 ed è finalmente ufficiale. Le indiscrezioni si sono ricorse per settimane, ma solo nei giorni scorsi si è avuta la certezza della loro presenza nella finalissima del Festival di Sanremo.

Alexander Delgado e Randy Malcom sono arrivati al Teatro Ariston con l’intento di scaldare il pubblico con la hit Bailando, che hanno rilasciato con Enrique Iglesias, ma anche La Gozadera, brano che ha contribuito al successo mondiale della band.

Le esibizioni sono state accompagnate dal corpo di ballo della Rai, che ha arricchito il grande successo del 2014 che avevano rilasciato con Enrique Iglesias e che la Billboard’s Hot Latin Songs ha ospitato per 41 settimane. Il brano ha anche inserito nell’album Visualìzate, che hanno rilasciato con la Sony Music Latin. Il disco risale al 2016 e ha raggiunto la prima posizione della Billboard Top Latin Albums e la Top Tropical Albums. Il disco è valso un Latin Grammy.

Tante sono state le collaborazioni condotte in questi anni di successi, tra le quali si contano quelle con Enrique Iglesias, Kylie Minogue, Marc Anthony, Thalìa, Pitbull, Jennifer Lòpez e Carlos Rivera, ma anche con la nostra Laura Pausini per l’ultimo album Fatti Sentire nella versione spagnola.

Dall’ultimo album Otra Cosa hanno invece estratto il singolo Si No Vuelves, con un video musicale che ha totalizzato oltre 189 milioni di visualizzazioni; Te Duele, che invece ne ha 70 milioni e El Mentiroso, che conta sulla collaborazione dell’artista Silvestre Dangond.

Miami me lo confirmó

Gente de Zona

Puerto Rico me lo regaló

Marc Anthony

Dominicana ya repicó

Yelelei yelelei ohh

Y del Caribe somos tú y yo (Ponle)

Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmó (¿Qué me confirmó?)

Y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló

Y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó

Con México, Colombia y Venezuela

Y del Caribe somos tú y yo

Repicando

La cosa está bien dura, la cosa está divina

Perú con Honduras, Chile con Argentina

Panamá trae la zandunga, Ecuador bilirrubina

Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica

Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino

El mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos (Ponle)

(Marc Anthony)

Vamos Guatemala, la fiesta te espera

Llama a Nicaragua, El Salvador se cuela

Yo canto desde Cuba y el mundo se entera

Si tú eres Latino, saca tu bandera

Ponle

Pa’ los parceros y las parceras, vamos

¿Qué la que hay papá?

Ahora sí, nadie nos baja de aquí

Ponle ahí, cuchi cui

Gustoso y mira cómo gozo (Botin)

Yo te lo dije

Gente de Zona

Tú sabes

Lo mejor que suena hoy