Attraente Fuoritutto Unieuro del weekend con Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy A50 a prezzo basso

Stiamo vivendo un fine settimana che certo non ci sta risparmiando spunti interessanti per tutti coloro che vogliono acquistare un nuovo smartphone Android, come nel caso di Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy A50 tramite il Fuoritutto Unieuro. Vediamo dunque come stanno le cose, dopo aver analizzato sempre su queste pagine alcune occasioni concepite dal medesimo store negli ultimi giorni, a testimonianza del fatto che in questo periodo le occasioni siano costantemente dietro l’angolo per il pubblico.

Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy A50 allettanti con Unieuro

Partiamo proprio dallo smartphone più popolare in Italia tra quelli che sono finiti nella campagna Fuoritutto di Unieuro. Coloro che stanno pensando di acquistare un Huawei P30 Lite, infatti, potranno procedere con un esborso di 249 euro all’interno di questa piattaforma. Certo, ci sono store online dove troverete prezzi più bassi, ma va ugualmente sottolineato uno sconto pari a quasi il 20% rispetto alle condizioni abituali proposte da questo rivenditore. Senza dimenticare l’imminente distribuzione su larga scala dell’aggiornamento con EMUI 10.

Analizzando la percentuale di sconto per singoli device, poi, l’offerta Unieuro per il Samsung Galaxy A50, con 128 GB di memoria interna, risulta ancora più interessante per il pubblico. In questo caso, infatti, gli utenti propensi a portare a termine l’ordine potranno farlo con una spesa totale di 259 euro. Insomma, si tratta di una promozione che consente di risparmiare 100 euro e quasi il 30% rispetto al costo iniziale del modello. Due valide alternative per chi dispone di un budget di questo tipo.

Come vi sembrano le offerte Unieuro descritte oggi per i potenziali acquirenti di un Huawei P30 Lite o di un Samsung Galaxy A50? Fatecelo sapere nell’area commenti qui di seguito, in attesa che arrivino ulteriori opportunità con l’avvicinarsi alla festa di San Valentino qui in Italia oggi 9 febbraio.