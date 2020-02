Tra 20 e 30 euro meno del previsto il prezzo del Samsung Galaxy S20 all’uscita

Mancano ormai pochissimi giorni alla presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S20 e S20 Plus. Alle indiscrezioni riguardanti scheda tecnica e design, come abbiamo avuto modo di notare in queste ore, dobbiamo necessariamente aggiungere anche quelle relative al prezzo che verrà fissato per i due dispositivi al momento del loro esordio sul mercato. A tal proposito, effettivamente oggi 8 febbraio sono trapelate alcune voci che vale la pena prendere in esame.

Il prezzo dei Samsung Galaxy S20 e S20 Plus al momento del lancio

Secondo le indiscrezioni riportate anche da Sammobile, più in particolare, tutto nasce da quanto è stato pubblicato (per errore) da Amazon.ae. Lo store, per pochi minuti, ha pubblicato le prime offerte per i Samsung Galaxy S20 con le varianti Cosmic Grey e Cloud Pink, in versione 4G, con un prezzo scontato di 3.112 AED (vale a dire circa 847 dollari). Un costo iniziale per gli utenti in calo rispetto ai 3.199 AED (870 dollari), di cui si era parlato in un primo momento.

Naturalmente, gli smartphone non sono ancora disponibili e alcune offerte sono state rimosse nel giro di pochi istanti, ma i tagli dei prezzi saranno probabilmente validi al momento dell’uscita dello smartphone sul mercato. Insomma, è quasi ufficiale la notizia secondo cui il Samsung Galaxy S20 avrà un prezzo base di circa 850 dollari, almeno per quanto riguarda la versione dotata di 4G e di 8 GB di memoria RAM.

Per quanto concerne il Samsung Galaxy S20 Plus, la prima versione 4G dovrebbe essere proposta con 8 GB di memoria RAM, mentre la seconda dovrebbe essere dotata di 12 GB memoria RAM. Il 4G, con ogni probabilità, sarà commercializzato al prezzo scontato di 3.484 AED (ovvero 948 dollari) in calo rispetto a 3.599 AED (979 dollari) riportati negli ultimi tempi. Allo stesso tempo, il Samsung Galaxy S20 5G dovrebbe costare 3.696 AED (ovvero 1.006 dollari), e non 3.799 AED (1.034 dollari).