Stasera in tv sabato 8 febbraio, cosa va in onda oltre la finale di Sanremo 2020: film e serie

Cosa va stasera in tv? Se cercate l’alternativa alla finale di Sanremo 2020, c’è un’ampia programmazione fatta di film e serie da guardare, per passare un paio di ore in pura tranquillità e divertimento. Se la seconda serata della kermesse vi annoia, scoprite in questa guida, cosa potete vedere in tv sabato 8 febbraio.

Film

L’alternativa alla finale di Sanremo 2020 parte da Rai3 che propone il film Braveheart a partire dalle 20:30: Mel Gibson è lo scozzese William Wallace, simbolo della ribellione del proprio popolo al dominio inglese. Su Canale5 si ride con Enrigo Brignano, Gigi Proietti e Biagio Izzo che ci portano a Un’estate ai Caraibi, in uno spassoso intreccio di storie di italiani in vacanza, nella paradisiaca cornice di Antigua. Su Rete4, dalle ore 21:30, c’è il film vincitore di tre Premi Oscar, Scent of a Woman sull’amicizia tra un giovane studente ed un odioso ufficiale cieco (interpretato da Al Pacino) in un viaggio verso New York. Italia1 propone i film della “Trilogia delle gemme”. Si parte alle ore 19:25 con Ruby Red; alle ore 21:54 va in onda Ruby Red II – Il segreto dello zaffiro; e alle 00:10 c’è Ruby Red III – Verde smeraldo.

Su La7 c’è Dove osano le aquile, in onda alle 21:15; sul canale Nove va in onda la divertente parodia del celebre romanzo di Mary Shelley, Frankenstein Junior; il canale 20 propone l’action comedy 2 cavalieri a Londra,

sequel di Pallottole Cinesi con Owen Wilson e Jackie Chan. Su Rai Movie c’è Miracolo a Sant’Anna alle 21:30; La5 propone Ricordati di me alle 21:10, sulle aspirazioni soffocate e la vita tormentata di una famiglia italiana, all’inizio del nuovo millennio.

Sul canale Cine 34 appuntamento alle ore 21:10 con Se vuoi vivere spara! in cui il protagonista, Johnny, deve vendicare la famiglia che lo aveva curato quando era ferito e che è stata vittima di alcuni banditi e ritrovare Sally, il suo amore. Cielo propone L’educazione sentimentale di Eugenie

incentrato sull’ambigua Madame de Saint Ange che accetta di occuparsi dell’educazione sentimentale e sessuale della virginale Eugenie; Paramount Network manderà in onda il classico Disney La spada nella roccia alle 21:10.

Serie tv

Se invece vi appassionano le serie tv, non perdete le repliche di NCIS su Rai2 con gli episodi 16×08 e 09; a seguire, un nuovo appuntamento con Blue Bloods (l’episodio 9×03 in prima tv); Rai4 propone due episodi inediti di Narcos (3×05 e 06 in prima visione, a partire dalle 21:10); su TopCrime verranno trasmessi due episodi di Law & Order: Unità Speciale a partire dalle 21:10; Sky Atlantic (ore 21:15) propone le repliche del terzo e quarto episodio di A Discovery of Witches; su Fox, dalle 19:20 si ride con la comedy The Big Bang Theory e a seguire I Simpson; FoxCrime (ore 21:05) propone due episodi di NCIS (16×17 e 18).

Sui canali Premium: Crime manderà in onda Deception (episodi 1×09-10) dalle 21:15; Stories propone due nuovi episodi di Splitting Up Together (2×11 e 12 in prima visione) e a seguire i primi due episodi dell’ultima stagione di The Good Place (4×01 e 02); infine su Action, a partire dalle ore 21:15, ci sono i primi due appuntamenti con la quinta stagione di The Last Ship (5×01 e 02).