Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare esposta: ecco tutti i contenuti in anticipo

Le giocate tutte proiettili e azione di Call of Duty Modern Warfare sono iniziate lo scorso ottobre sui lidi di PlayStation 4, Xbox One e PC. E continuano ad essere apprezzate da utenti da ogni parte del mondo, che quotidianamente affollano i server dell’ultima incarnazione della celebre saga sparacchina di Activision, concepita come un soft reboot dagli sviluppatori di Infinity Ward. Un successo, questo, assolutamente meritato, sia per la presenza di una Campagna per singolo giocatore contemporanea e dal taglio cinematografico, sia per un comparto tecnico rinnovato e un ritrovato realismo nelle meccaniche delle diverse modalità mutiplayer.

Non solo, gli autori hanno pure il merito di supportare a dovere, con contenuti gratuiti e a pagamento, la loro ultima fatica. Non a caso, Call of Duty Modern Warfare andrà presto ad accogliere la Stagione 2, per cui sono trapelate in rete prima del tempo molte informazioni. Se la prossima season prenderà ufficialmente il via alle ore 19:00 di martedì 11 febbraio, già da ora sappiamo infatti quali dovrebbero essere – salvo sorprese dell’ultimo minuto – i contenuti messi a punto dal team di sviluppo californiano.

Offerta Call of Duty: Modern Warfare - Amazon Edition - PlayStation 4 Call of Duty: Modern Warfare offre ai fan una storia avvincente,...

Nella drammatica e viscerale campagna per giocatore singolo, la posta...

Call of Duty Modern Warfare Stagione 2: le novità in arrivo

Il leak proviene dal portale Daily eSports, e prima di tutto conferma l’arrivo dell’operatore Ghost, vecchia conoscenza per i veterani del franchise. Le nuove armi messe a disposizione degli appassionati saranno due, vale a dire il fucile d’assalto Grau 5.56 e il mitra Striker 45 – si tratta dell’UMP-45, già visto in Modern Warfare 2. Non mancherà neppure un rinnovato Pass della Battaglia a pagamento, con due opzioni di acquisto: singolarmente costerà 1.000 COD Points, mentre al prezzo di 2.4000 COD Points sarà possibile comprare il Battle Pass Bundle con lo sblocco istantaneo dei primi 20 tier. Saranno pure introdotti nuovi progetti per armi e oltre 80 nuovi oggetti ottenibili semplicemente giocando.

Call of Duty website also has this very short 7 second video up on Season 2 for Modern warfare https://t.co/kuzyouX04c pic.twitter.com/1HYZQ7TeUF — Call of Duty News (@charlieINTEL) February 8, 2020

A chiudere, è trapelato un brevissimo video di sette secondi – potete vederlo anche voi nel tweet poco più in alto in questo stesso articolo -, che è presumibilmente tratto dal trailer di lancio della Stagione 2 di Call of Duty Modern Warfare. Nella clip si intravede la mappa Rust, già confermata da Infinity Ward nei giorni scorsi. Cosa ne pensate di quanto messo sul piatto dagli sviluppatori?