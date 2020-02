Sfruttiamo al massimo Wi-Fi Bridge su smartphone Huawei per migliorare la connessione

C’è una funzione davvero utile per i possessori di uno smartphone Huawei che evidentemente è molto sottovalutata. In questo periodo si parla tanto della distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 10 a bordo di questi device, come abbiamo avuto modo di notare in mattinata su OptiMagazine a proposito delle ultime notizie sul cosiddetto Huawei Mate 20 Lite. Tuttavia, ci sono altri aspetti che devono essere presi in considerazione e che, al contempo, potrebbero migliorare non poco il modo in cui siamo soliti utilizzare un device, come nel caso caso di Wi-Fi Bridge.

Come sfruttare Wi-Fi su smartphone Huawei

Non tutti sanno che tramite Wi-Fi Bridge sia possibile estendere l’area di copertura della rete Wi-Fi attuale. Sostanzialmente, non dovrete fare altro che ricevere il segnale esistente, quindi ritrasmetterlo tramite il vostro smartphone, amplificandolo per coprire la vostra casa. Solo così potrete sfruttare tutto il potenziale del device e del plus descritto oggi. Per attivalo, non dovrete far altro che accedere alle impostazioni, per poi aprire la voce Wireless e reti, quindi Tethering e hotspot portatile.

Arrivati a questo punto, non dovrete fare altro che attivare la funzione Wi-Fi Bridge sul vostro smartphone Huawei o Honor, per poi configurare la connessione. Datele un nome che la renda riconoscibile tra le reti disponibili, per poi impostare una password. Detto questo, proviamo a ricordare alcuni concetti fondamentali in un contesto di questo tipo.

Ad esempio, non dovrete condividere la password, visto che gli altri dispositivi saranno collegati alla propria rete WiFi solo attraverso WiFi Bridge. Potrete supportare un massimo di quattro dispositivi alla volta tenendo conto del maggiore consumo di batteria richiesto ai vostri smartphone Huawei e Honor. Infine, Wi-Fi Bridge non è accessibile in contemporanea con altro funzionalità di connettività, come Huawei Share e Huawei Beam. Fate dunque attenzione a tutti questi particolari.