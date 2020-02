NCIS 16 prende il posto di FBI 2 con Blue Bloods 9: quando andranno in onda i nuovi episodi?

Programmazione ballerina quella di questa settimana sulle reti della tv pubblica per via di Sanremo 2020. Anche Rai2 si piega allo strapotere del Festival e lascia a casa FBI 2 che non va in onda oggi, 8 febbraio, e sembra che farà lo stesso anche la prossima settimana, sabato 15 febbraio.

Gli amanti del crime e della loro serata su Rai2, però, non devo preoccuparsi visto che FBI 2 non lascerà il suo posto vuoto bensì lo cederà a NCIS 16 con ben due episodi dal titolo “Fuoco amico” e “Dove eravamo rimasti” in cui la squadra è chiamata a indagare sul ritrovamento del cadavere di un uomo in divisa da marine. Le indagini portano alla luce un intricato giallo. In seguito, quando il principale sospettato di un caso di rapina irrisolto viene rilasciato, la squadra dell’NCIS riprende le sue indagini con una sorveglianza sotto copertura…

A seguire, invece, è confermato l’appuntamento con Blue Bloods 9 al suo primo passaggio in chiaro. In questo caso l’episodio in onda sarà solo uno dal titolo “Angoscia”, il terzo della stagione, in cui Danny e Baez sono alle prese con un caso apparentemente semplice: una donna, Clara, sostiene di aver sparato a suo marito e sta per suicidarsi per il rimorso…

Anche la programmazione di Rai2 della prossima settimana è un po’ confusa. Alle 21.10 dovrebbe debuttare NCIS 17 con due episodi prendendo quindi il posto di FBI 2 che, però, dovrebbe tornare in onda il 22 febbraio con un singolo episodio. Sembra che, a quel punto, il sabato sera di Rai2 si comporrà di tre episodi con tre serie tv diverse, FBI 2, NCIS 17 e Blue Bloods 9.

In particolare, sembra che NCIS 17 debutterà proprio sabato prossimo, il 15 febbraio, con un doppio episodio e poi continuerà la sua corsa un episodio a settimana fino al completamento della prima parte di stagione, la seconda, come sempre, sarà rimandata al prossimo autunno, salvo cambiamenti dell’ultima ora. Ad accompagnare NCIS 17 ci penseranno gli ultimi 11 episodi di FBI 2.

Ecco il promo di NCIS 17:

Gli amanti dei crime non avranno modo di annoiarsi in quest’ultimo periodo invernale e in primavera ma, per adesso, largo spazio a Sanremo 2020.