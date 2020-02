Luca Argentero in Doc Nelle Tue Mani su Rai1: Medical Report cambia nome e si mostra in un promo

Luca Argentero in Doc Nelle Tue Mani, questa è la novità che regala al pubblico di Rai1 questo Sanremo 2020. Approfittando degli esorbitanti ascolti tv della kermesse canora, i vertici Rai hanno pensato bene di lanciare i promo delle fiction che vedremo nei prossimi mesi. Proprio prima della messa in onda di questa finale un maxi promo ha mostrato il volto delle donne che ci terranno compagnia alla domenica sera ovvero Vanessa Incontrada, Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci e Cristina Capotondi, e poi ha svelato le prime immagini di Luca Argentero in Doc Nelle Tue Mani.

Sarà questo il titolo ufficiale di quella che fino a questo momento abbiamo chiamato Medical Report la fiction con protagonista proprio Luca Argentero nei panni di un primario che perde i ricordi degli ultimi 12 anni della sua vita finendo in una profonda crisi. Al grido di “non so più chi sono”, il dottore scopre che un incidente gli ha portato via la sua professione visto che per questa amnesia gli sarà vietato occuparsi dei suoi pazienti.

La lesione alla corteccia cerebrale cancella il suo presente tant’è che non ricorda più di aver divorziato dalla moglie, di avere forse un interesse per un’altra donna, e nemmeno il suo modo di lavorare in corsia. Il promo sottolinea che Doc Nelle Tue Mani è ispirata al libro autobiografico di Pierdante Piccioni, un affermato primario del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Lodi che, in seguito ad un incidente, finisce in coma e al suo risveglio pensa di essere al 25 ottobre di 12 anni prima.

Il libro racconta della forza del dottore che non molla e, messo alle strette, decide di prendere una seconda laurea per riprendere il suo posto all’interno dell’ospedale tanto da conquistare poi il titolo di “dottor empatia” proprio perché si è trovato dall’altra parte della barricata per molto tempo. Le immagini del promo di Doc Nelle Tue Mani confermano la nuova vita del primario che avrà il volto di Luca Argentero, un intricato dramma introspettivo diviso tra presente e futuro seguendo proprio l’ormai famosa (e forse fin troppo usata) tecnica della ricostruzione tramite flashback.

Quando andrà in onda Doc Nelle Tue Mani? Al momento sembra che la serie con Luca Argentero sia prevista per il mese prossimo e, in particolare, non prima dell’inizio della primavera e che la sua serata potrebbe essere addirittura quella del lunedì o del giovedì visto che quella della domenica sarà dedicata alle donne fino alla fine di questa stagione televisiva. Il promo al momento non è disponibile ma continuate a seguirci per nuovi aggiornamenti.