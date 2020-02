La verità di Bugo su Morgan e la risposta di Bertolotti a Red Ronnie

Bugo sul caso Morgan a Sanremo 2020 convoca una conferenza stampa e racconta quanto avvenuto sul palco del Festival nella serata di ieri che ha portato alla squalifica della coppia.

In conferenza Mescal, Valerio Soave (manager dell’artista e responsabile dell’etichetta discografica) e Simone Bertolotti – direttore d’orchestra e co-autore di Sincero per la parte musicale).

Bugo si scusa per quanto accaduto sul palco, si scusa anche con il direttore artistico Amadeus per aver portato scompiglio a Sanremo: non voleva in alcun modo creare problemi.

Nella serata di ieri, Morgan ha cantato un testo diverso rispetto a quello originale del brano e già solo questo comporta l’esclusione dal Festival in quanto contrario al regolamento. Il testo era stato modificato volutamente contro Bugo, che ha lasciato il palco dopo pochi secondi, rinunciando all’esibizione.

Il malessere generale ha radici più profonde: a fine gennaio Morgan ha chiesto 55.000 euro per partecipare a Sanremo con Bugo, poi ha consegnato arrangiamenti impossibile da eseguire per l’orchestra e dopo la serata cover ha discusso con Bugo, deluso dalla sua interpretazione della canzone.

Si arriva così alla quarta serata di Sanremo 2020: Morgan canta il pezzo modificato, Bugo se ne va. I due vengono squalificati.

Bugo racconta quanto avvenuto sulla scala “che possiamo fare solo noi artisti”: Morgan ha iniziato a far battute su un ragazzo della Mescal e Bugo, per sedare gli animi, gli ha detto: “Dai Marco basta, andiamo su a divertirci”. “Morgan inizia ad insultarmi”, aggiunge, spiegando di non aver mai replicato. Bugo allora è rimasto indietro, non sapeva se uscire dopo quanto appena accaduto. Questo è il motivo del suo ritardo nel salire sul palco.

Sentiti i primi versi di Morgan, Bugo non ha cantato e ha lasciato il palcoscenico del Festival. In quel momento non ha pensato alle conseguenze del gesto, era inaccettabile per lui sentire una canzone con un testo modificato, contenente offese nei suoi confronti.

In una conferenza stampa successiva, Morgan spiega di non aver avuto intenzione di far escludere Bugo dalla gara. Non era a conoscenza del regolamento e non sapeva che modificare il testo avrebbe portato all’esclusione del cantante in questione.

Sul caso si esprime anche Simone Bertolotti che via Facebook risponde a Red Ronnie e al suo post sulle dichiarazioni notturne di Morgan.

“Dopo diverse settimane di ritardo arrivano delle partiture da parte di Morgan che non vengono approvate dall’intera orchestra di Sanremo”, scrive, “Alla prima prova al teatro Ariston l’orchestra contesta le parti quindi non esegue la Cover”.

“A distanza di una settimana, viene fissata la seconda ed ultima prova in cui Morgan assicura di arrivare con le parti sistemate, grazie al supporto del maestro Corvino. La realtà è che si presenta con partiture pressoché identiche a quelle contestate se non per pochi dettagli non sostanziali”, aggiunge.

Poi: “Gli viene chiesto quindi di cambiare l’arrangiamento per impossibilità da parte dell’orchestra di eseguire, e per una oggettiva bruttezza dello stesso”.

Bertolotti a questo punto decide di occuparsene in prima persona con Andrea Bonomo: “A questo punto, quasi per disperazione io e Andrea Bonomo in una notte scriviamo un arrangiamento salvagente per paura che Morgan si presentasse con l’ennesimo arrangiamento contestabile.

A festival iniziato, il pomeriggio delle prove in cui si sarebbe eseguita la cover, Rai, con eccezionale disponibilità, ci concede un tempo maggiore, visti i ritardi madornali e l’inconcludenza”.