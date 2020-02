La classifica di Sanremo 2020 prima della finale: orchestra, sala stampa e giuria demoscopica

La classifica di Sanremo 2020 prima della finale svela il posizionamento dei Campioni in gara dopo il voto della giuria demoscopica, il voto dell’orchestra e il voto della sala stampa.

Nelle prime due serate del Festival di Sanremo 2020 a votare è stata la giuria demoscopica, 300 persone selezionate tra i fruitori di musica. A votare nella terza serata del Festival, nella serata Cover, è stata l’orchestra del Teatro Ariston di Sanremo.

Nella quarta serata ha votato la giuria della sala stampa composta dai giornalisti accreditati al Festival della Canzone Italiana.

Amadeus ha sempre rivelato in diretta TV le classifiche delle singole giurie e poi il match del voto. La finale di Sanremo 2020 si apre con la classifica generale parziale che unisce i voti espressi dalle prime tre giurie coinvolte nella votazione e mostra il posizionamento dei 23 Big prima dell’ingresso del televoto.

Dopo l’esclusione di Bugo e Morgan i Campioni in gara sono passati da 24 a 23 e la votazione per la coppia – scelta da Amadeus per il brano Sincero – è stata annullata.

La classifica generale parziale di Sanremo 2020 prima della finale

La classifica generale parziale qui sotto tiene conto del voto espresso dalla giuria demoscopica, del voto espresso dall’orchestra del Teatro Ariston e del voto espresso dalla giuria della sala stampa nella quarta serata di venerdì 7 febbraio 2020.

A votare nella serata finale del Festival numero 70 sarà il pubblico da casa attraverso il televoto da telefono fisso e mobile e la giuria della sala stampa.

23. Junior Cally

22. Riki

21. Elettra Lamborghini

20. Enrico Nigiotti

19. Giordana Angi

18. Alberto Urso

17. Michele Zarrillo

16. Rita Pavone

15. Marco Masini

14. Paolo Jannacci

13. Levante

12. Raphael Gualazzi

11. Achille Lauro

10. Anastasio

9. Rancore

8. Irene Grandi

7. Elodie

6. Tosca

5. Piero Pelù

4. Pinguini Tattici Nucleari

3. Le Vibrazioni

2. Francesco Gabbani

1. Diodato