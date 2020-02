Il vincitore di Sanremo 2020, ultimi pronostici prima della finale

Il vincitore di Sanremo 2020 verrà annunciato stasera in diretta su Rai1 nel corso della finale del Festival numero 70.

Sabato 8 febbraio si chiuderà l’edizione 2020 della kermesse canora dedicata alla musica italiana che porterà con sé un nuovo vincitore. Il trionfatore dei Big dell’edizione numero 70 raccoglierà il testimone da Mahmood, vincitore dello scorso anno con la canzone Soldi.

I Campioni in gara erano 24 ma sono poi diventati 23 nella serata di venerdì 7 febbraio dopo la squalifica di Bugo e Morgan che nella finale di Sanremo 2020 non si esibiranno, neanche fuori gara.

Il direttore artistico Amadeus conferma dunque che saranno votabili solo 23 dei 24 Campioni del Festival di Sanremo 2020: tra loro si nasconde il vincitore.

Quando all’annuncio ufficiale in diretta su Rai1 mancano ormai poche ore, vediamo gli ultimi pronostici sul Festival.

Se tra le Nuove Proposte ha vinto Leo Gassmann con la canzone Vai Bene Così, gli ultimi pronostici sui Big vedono Francesco Gabbani e Diodato contendersi il primo posto. Fondamentale sarà il giudizio del pubblico da casa che attraverso il televoto potrebbe però stravolgere tutto.

La sala stampa voterà anche questa sera: ieri sera ha premiato Diodato (primo in classifica), Francesco Gabbani (secondo in classifica per i giornalisti) e i Pinguini Tattici Nucleari (terzo posto in classifica con la canzone Ringo Starr).

LA CLASSIFICA DELLA QUARTA SERATA (SALA STAMPA)\

Fuori dal podio della stampa Le Vibrazioni al quarto posto e Piero Pelù al quinto; Tosca al sesto, poi Rancore ed Elodie. In top 10 anche Achielle Lauro ed Irene Grandi.

Per la giuria demoscopia, la prima serata il podio era così composto:

3. Diodato con Fai Rumore

2. Elodie con Andromeda

1. Le Vibrazioni con Dov’è

Nella seconda serata, la giuria demoscopia ha votato così:

3. Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr

2. Piero Pelù con Gigante

1. Francesco Gabbani con Viceversa

LA CLASSIFICA DELLA GIURIA DEMOSCOPICA

Dopo le prime due serate, per la giuria demoscopica i primi 5 sono i seguenti artisti:

5. Elodie con Andromeda

4. Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr

3. Piero Pelù con Gigante

2. Le Vibrazioni con Dov’è

1. Francesco Gabbani con Viceversa

L’orchestra ha invece scelto questo podio, nella terza serata del Festival:

3. Pinguini Tattici Nucleari

2. Piero Pelù

1. Tosca

LA CLASSIFICA DELL’ORCHESTRA DI SANREMO 2020

LA CLASSIFICA DI SANREMO 2020 GIURIA DEMOSCOPICA + ORCHESTRA

Dalle prime posizioni nelle diverse classifiche si evince una preferenza per Diodato e Francesco Gabbani: uno dei due potrebbe vincere il Festival anche secondo i Bookmakers.

A seguire, Pinguini Tattici Nucleari e Le Vibrazioni, poi Piero Pelù. Il televoto potrebbe portare sul podio anche Elodie e Tosca.

Il vincitore del Festival di Sanremo 2020 sarà annunciato sul finire della serata numero 5 di sabato 8 febbraio.