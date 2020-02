I codici televoto di Sanremo 2020: come votare da telefono fisso e mobile

I codici televoto di Sanremo 2020 sono stati annunciati. Servono al pubblico oda casa per votare i 23 Campioni di Sanremo 2020.

Nella quinta ed ultima serata di Sanremo, infatti, vota anche il pubblico da casa, aggiungendosi alle tre giurie che si sono già espresse. Nella prima e nella seconda serata a votare è stata la giuria demoscopica alla quale si è sostituita l’orchestra dell’Ariston nella terza serata dedicata alle cover e ai duetti.

Nella quarta serata ha voltato la sala stampa, che ripeterà il voto nella quinta con il pubblico da casa.

La votazione mediante televoto può essere effettuata attraverso telefonia fissa e telefonia mobile da parte del pubblico.

La votazione tramite televoto avverrà nel rispetto del regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di trasparenza ed efficacia del servizio di televoto approvato con delibera n 38/11/CONS e successive modificazioni. A questo si aggiunge il regolamento del televoto di Sanremo 2020 che verrà pubblicato sul sito www.sanremo.rai.it, prima dell’inizio delle dirette di Sanremo 2020, con tutti i dettagli relativi alle modalità di votazione.

Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del predetto Regolamento AGCOM, è espressamente vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o SMS e/o da utenze che forniscono servizi di call center. L’inosservanza dei predetti divieti comporterà l’immediata esclusione dei responsabili e comunque della canzone e relativo artista dalla competizione.

Chi può votare a Sanremo 2020

Il Servizio di Televoto è offerto da RAI per i clienti degli operatori nazionali di rete fissa e mobile. Per la telefonia fissa, il servizio è raggiungibile dalle utenze fisse degli abbonati di Tim e Wind Tre tramite chiamata telefonica.



Per la telefonia mobile, il servizio è raggiungibile dalle utenze mobili di Tim, Vodafone, Wind, Tre, Poste Mobile, Coop Italia, iliad e ho.mobile tramite SMS.

Il Servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni.

Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a 5 (cinque) voti per ciascuna sessione di voto prevista nella serata

Le giurie di Sanremo 2020: chi vota serata per serata

I codici televoto di Sanremo 2020

Michele Zarrillo codice 01

Elodie codice 02

Enrico Nigiotti codice 03

Irene Grandi codice 04

Albero Urso codice 05

Diodato codice 06

Marco Masini codice 07

Piero Pelù codice 08

Levante codice 09

Achille Lauro codice 10

Pinguini Tattici Nucleari codice 11

Junior Cally codice 12

Tosca codice 13

Le Vibrazioni codice 14

Raphael Gualazzi codice 15

Francesco Gabbani codice 16

Rita Pavone codice 17

Anastasio codice 18

Riki codice 19

Giordana Angi codice 20

Paolo Jannacci codice 21

Elettra Lamborghini codice 22

Rancore codice 23

Televoto mediante chiamata telefonica

Il numero da chiamare è 894.001. Bisogna attendere che il messaggio telefonico di risposta pre-registrato richieda di digitare il codice di identificazione della canzone-artista scelto. Infine bisogna digitare il codice a due cifre di identificazione della canzone/artista.

Per ogni voto valido il costo è di 0,51 euro iva inclusa.

Televoto mediante sms

Il numero al quale inviare gli sms di voto è il 475.475.1. Il testo del messaggio dovrà contenere il codice a due cifre di identificazione della canzone-artista scelto (o alternativamente i seguenti “alias”: a titolo esemplificativo per la canzone-artista indicata con “01” anche: 1, uno, codice 01, codice01, codice 1, codice1 oppure per la canzone-artista indicata con “20” anche: venti, codice 20, codice20).

Ciascun sms di voto valido costa 0,50 euro iva inclusa da utenze Tim, Vodafone, Wind, Poste Mobile, CoopVoce iliad e ho.mobile e 0,51 euro iva inclusa da utenze 3.