Attico Monina a Sanremo 2020 su OM con Enrico Nigiotti, Riki e Levante (video)

L’Attico Monina a Sanremo 2020, dopo un appuntamento fisso in occasione di tutte le giornate del Festival, giunge alle sue ultime strisce diurne. Nella prima parte in diretta sui canali ufficiali di Optimagazine OMTV, Facebook e YouTube sono arrivati Enrico Nigiotti, Riki e Levante.

Nei giorni della kermesse Attico Monina a Sanremo ha intervistato i cantanti in gara nello spazio esclusivo di Optimagazine all’interno di un salotto in compagnia di Michele Monina.

Nella striscia mattutina Enrico Nigiotti, Riki e Levante, coraggiosi dopo le poche ore di sonno a seguito della lunga serata di ieri, hanno fatto il punto della loro esperienza sanremese.

Enrico Nigiotti e Riki all’Attico Monina

Enrico Nigiotti e Riki, rispettivamente glorie di X Factor e Amici, dialogano con Michele Monina sul problema dei pregiudizi. Riki prende la parola:

L’esperienza di Sanremo me la vivo bene, e contro ogni pregiudizio della stampa vedo tanti artisti molto validi. Certe situazioni sono lo specchio dell’Italia: criticano i talent ma poi sono gli stessi che nei talent ci vivono.

Un dardo, quello di Riki, scoccato contro una certa stampa che si accanisce contro i talent show ma che se non fosse per i talent non scriverebbe. Come vive il Festival un giovane artista? Riki risponde: “Sono molto sereno e molto soddisfatto di come stanno andando le cose. Non guardo la classifica, faccio più caso al calore delle persone“.

Sul tema delle polemiche interviene Enrico Nigiotti, che sottolinea:

Stiamo vivendo un Festival molto strano, ci sono state e ci sono ancora tante polemiche che spesso fanno passare le canzoni in secondo piano.

Riki è in gara con il brano Lo Sappiamo Entrambi e da lunedì riprenderà i lavori sul nuovo disco. Enrico Nigiotti è in gara con Baciami Adesso e il suo disco Nigio uscirà venerdì 14 febbraio – racconta l’artista – e della esperienza sanremese racconta, come Riki, di far più caso al feedback personale che alla classifica.

Levante all’Attico Monina

Levante è in gara al Festival con Tiki Bom Bom, un brano che lei stessa riconoscere essere “poco sanremese”, nato dopo aver chiuso il disco Magmamemoria e composto originariamente al pianoforte: “Devo ammettere che quando lo eseguo su piano e voce diventa ancora più intenso”, dice Levante.

Un brano “poco sanremese”, dunque, ma che si allinea a tantissimi altri casi in cui canzoni decisamente fuori dal modello del Festival: “Prendiamo come esempio Confusa E Felice di Carmen Consoli, Tutti I Miei Sbagli dei Subsonica e Mentre Tutto Scorre dei Negramaro. Nessuna di queste era adatta a Sanremo e infatti non aveva vinto, eppure il successo è arrivato lo stesso. Il vero Sanremo inizia dal lunedì“.

