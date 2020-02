A grandi passi verso EMUI 10 su Huawei Mate 20 Lite: la nuovissima patch 172 in Europa

Arrivano in queste ore alcune indicazioni particolarmente interessanti per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite in poco più di un anno di vendite. A dirla tutta, circa due settimane fa avevamo anticipato sulle nostre pagine che la situazione per quanto concerne la distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 10 si stesse sbloccando una volta per tutte con questo modello, ma oggi 8 febbraio abbiamo un ulteriore segnale che potrebbe fare effettivamente la differenza.

La nuova patch 172 per Huawei Mate 20 Lite è in Europa

In queste ore, più in particolare, abbiamo ricevuto un importante contributo da Huawei Central, secondo cui la distribuzione del pacchetto software per Huawei Mate 20 Lite sarebbe ripartita con una nuova patch di cui fino a questo momento non si era parlato. Mi riferisco all’aggiornamento 172, probabilmente legato al firmware della sicurezza di gennaio. Chiaro che maggiori certezze sotto questo punto di vista le avremo solo nel momento in cui il pacchetto software arriverà in Italia.

Appuntamento, questo, che dovrebbe essere fissato nel giro di pochissimi giorni, stando almeno agli standard del produttore cinese in questi casi. Resta da capire se la distribuzione di EMUI 10 tramite un aggiornamento nuovo di zecca comporti o meno delle novità extra per gli utenti che fino a questo momento hanno dovuto attendere più del dovuto per testare l’upgrade a bordo del proprio Huawei Mate 20 Lite. Anche questa domanda avrà risposta solo nei prossimi giorni.

E a voi come vanno le cose? Avete già avuto l’opportunità di testare EMUI 10 sui vostri Huawei Mate 20 Lite? Con quale patch? Iniziate a commentare qui di seguito con l’esperienza che avete maturato nel corso delle ultime settimane e, nell’eventualità, dopo l’arrivo sulla scena del pacchetto software 172 di cui si parla tanto questo sabato in giro per l’Europa.