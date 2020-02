Tutto sul prezzo del Motorola Razr in soluzione unica o a rate: anche senza TIM?

Qual è il prezzo del Motorola Razr in una soluzione unica o anche a rate? Ieri 6 febbraio è stato il grande giorno del lancio del primo pieghevole del brand in Italia. In realtà non si è trattato di un via alle vendite incondizionato ma piuttosto di un’anteprima conquistata dalla sola TIM, pure per un motivo ben specifico. Vanno giusto dettagliate le condizioni di vendita attuali e quelle in arrivo nel breve periodo.

Al momento il prezzo del Motoorla Razr in una soluzione unica è naturalmente quello di lancio per il pieghevole, ossia 1599 euro. Il telefono innovativo non può essere acquistato se non attraverso TIM e dunque neanche attraverso il sito del produttore. L’esclusività dell’operatore mobile nazionale ha senso se pensiamo che il dispositivo flessibile è dotato di una eSIM, dunque di una scheda telefonica virtuale che viene garantita proprio dal vettore e non certo dal suo concorrente Vodafone ad esempio (ancora indietro per questa tecnologia sugli smartphone)

Qual è invece il prezzo del Motorola Razr a rate? Come per la soluzione unica, la sola strada che porta all’acquisto del pieghevole passa per TIM. La vendita vera e propria non è presente online ma recandosi presso uno dei negozi a marchio del vettore si potrà sottoscrivere un abbonamento proprio per questo telefono. Per quanto non sia previsto un anticipo per il device, le 30 mensilità previste sono abbastanza corpose ma necessarie per coprire tutta la spesa, ossia di 49 euro.

Saranno fornite presto nuove soluzioni per l’acquisto del nuovo hardware che sta destando tanto interesse? Il produttore ha ribadito che ben presto il Motorola RAZR sarà acquistabile anche senza brandizzazione del vettore e chissà, in futuro, anche con altri vettori. Nuove opzioni saranno disponibili nel mese di marzo e non prima, giusto per mantenere la dovuta distanza dall’anteprima di TIM. I clienti che hanno già manifestato interesse nei confronti del pieghevole attraverso il sito Motorola, sono stati già inseriti in una lista prioritaria per gli acquisti. Si teme, in effetti, che le unità a disposizione non siano abbastanza a fronte della domanda. Sempre il produttore, per ulteriori chiarimenti mette a disposizione il numero dedicato 0269430777 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 19.