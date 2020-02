Tiziano Ferro in Amici Per Errore a Sanremo 2020, il nuovo singolo in anteprima live

Tiziano Ferro canta Amici Per Errore in anteprima live al Festival di Sanremo 2020, nella terza serata di giovedì 6 febbraio.

Il nuovo singolo di Tiziano Ferro è stato scritto dallo stesso artista con Massimiliano Pelan e Francesco Gramegna; fa parte del nuovo disco Accetto Miracoli, rilasciato a fine novembre.

Il brano sarà in rotazione radiofonica da venerdì 14 febbraio, mentre il video che lo accompagna sarà disponibile già dalle ore 15.00 di giovedì 13 febbraio sul canale YouTube ufficiale di Tiziano Ferro.

Amici Per Errore è il quarto estratto dall’album Accetto Miracoli, certificato disco di platino in pochi mesi. Segue i singoli precedenti Buona (Cattiva) Sorte, Accetto Miracoli e In Mezzo A Questo Inverno.

Amici Per Errore sarà disponibile in radio nel giorno di San Valentino ma è già disponibile in digital download e in streaming, con il disco Accetto Miracoli. S’ispira ad un rapporto che avrebbe potuto prendere una piega diversa, costretto invece a fermarsi all’amicizia.

Amici Per Errore racconta la storia di coloro che si piacciono e che avrebbero desiderato di più l’uno dall’altro ma che, per una serie di fortuite coincidenze sfortunate, vengono allontanati dalle loro stesse vite.

Quel rapporto che avrebbe potuto quindi essere qualcosa di sentimentale resta invece un’amicizia bellissima e grandissima, che non riesce ad andare oltre. “Stringimi forte che non voglio perderti” è ciò che Tiziano Ferro ripete più volte nel testo che si apre con una frase consapevole: “In nessun modo vorrei essere altrove”.

TUTTE LE APPARIZIONI DI TIZIANO FERRO A SANREMO

I VIDEO DELLA PRIMA SERATA DI TIZIANO FERRO A SANREMO 2020

TIZIANO FERRO DUETTA CON MASSIMO RANIERI A SANREMO 2020

In nessun modo vorrei essere altrove

Non per niente sono ancora qui

Io che da te dovrei soltanto imparare

A difendermi

Non è l’amore quello che ci serve

Ma è molto più, è la verità

In fondo siamo dalla stessa parte

Di un’altra metà

Amici altrove, amici per errore

Allontanarti per urlare per sempre

In testa il tuo nome

È un altro viaggio mettila così

Stringimi forte che non voglio perderti

In nessun modo vorrei averti vicino

In nessun modo vorrei averti lontano

Scomporre la parola amore

In due consonanti tre vocali ci perdiamo

Già le sei sole del mattino

Svela ogni ombra per quello che è

Tutti i frammenti di luna spezzati

Sui quali Dio scrisse di te e di me

Amici altrove, amici per errore

Allontanarti per urlare per sempre

In testa il tuo nome

È un altro viaggio mettila così

Stringimi forte che non voglio perderti

E quel rumore di fondo non smette mai

I lampi di felicità

L’eco della nostalgiaAmici altrove, amici per errore

Sbagliare strada poi trovare in tutti

I posti il tuo odore

È un altro viaggio mettila così

Stringimi forte che non voglio perderti