Tiziano Ferro canta Portami A Ballare e con Fiorello Finalmente Tu con bacio a Sanremo 2020 (video)

Tiziano Ferro canta Portami A Ballare nella quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Il brano venne presentato al Festival da Luca Barbarossa nel 1992, ispirato a sua madre e al rapporto con lei, con il desiderio di trascorrere più tempo con la donna.

TIZIANO FERRO DUETTA CON MASSIMO RANIERI A SANREMO 2020

Per la sua quarta serata sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 2020 Tiziano Ferro ha scelto un medley dei suoi successi, ha duettato con Fiorello e ha poi eseguito la cover di Portami A Ballare.

Ma andiamo con ordine. Tiziano Ferro sale sul palco nella quarta serata di Sanremo 2020 per cantare un medley che unisce tre dei suoi successi: L’Ultima Notte Al Mondo, Ti Scatterò Una Foto e L’Amore è Una Cosa Semplice, tre dei suoi brani più apprezzati che contribuiscono a creare immediatamente un’atmosfera intima sullo sfarzoso palco dell’Ariston.

Tiziano Ferro e Amadeus vengono raggiunti sul palco da Fiorello. I tre ricordano una vecchia performance di Tiziano Ferro in un karaoke a Latina. Nel 1996 si classificò al secondo posto con la canzone Finalmente Tu, di Max Pezzali, che Fiorello cantava.

Fiorello realizza allora un piccolo sogno di Tiziano Ferro: quello di duettare con lui sulle note di Finalmente Tu e, per mettere a tacere una volta per tutte le voci che da giorni si rincorrono sul loro rapporto attuale e sulle tensioni sanremesi, suggellano la performance con un bacio che il mattatore ruba al cantante. Imbarazzato, Tiziano Ferro arrossisce e rivolge un pensiero a suo marito Victor, tranquillizzandolo.

Tiziano Ferro sale poi sul palco in un secondo momento. Questa volta si esibisce con una cover: Portami A Ballare. La canzone è datata 1992 e risale alla partecipazione di Luca Barbarossa al Festival di Sanremo di quell’anno. Il brano incanta il pubblico al punto da vincere la kermesse canora e portare Barbarossa al primo posto in classifica.

Portami a ballare

Portami a ballare

Uno di quei balli antichi

Che nessuno sa fare più

Sciogli i tuoi capelli

Lasciali volare

Lasciali girare forte

Intorno a noi.

Lasciati guardare

Lasciati guardare

Sei così bella che

Non riesco più a parlare

Di fronte a quei tuoi occhi

Così dolci e così severi

Perfino il tempo si è fermato

Ad aspettare.

Parlami di te

Di quello che facevi

Se era proprio questa

La vita che volevi

Di come ti vestivi

Di come ti pettinavi

Se avevo un posto già

In fondo ai tuoi pensieri.

Dai mamma dai

Questa sera lasciamo qua

I tuoi problemi e quei discorsi

Sulle rughe e sull’età

Dai mamma dai

Questa sera fuggiamo via

è tanto che non stiamo insieme

E non è certo colpa tua

Ma io ti sento sempre accanto

Anche quando non ci sono

Io ti porto ancora dentro

Anche adesso che sono un uomo

E vorrei, vorrei

Saperti più felice

Sì vorrei, vorrei

Dirti molte più cose

Ma sai, mamma sai

Questa vita mi fa tremare

E sono sempre i sentimenti

I primi a dover pagare

Ciao mamma, ciao

Domani vado via

Ma se ti senti troppo sola

Allora ti porto via.

E vorrei, vorrei

Saperti più felice

Sì vorrei, vorrei

Dirti molte più cose.

Portami a ballare

Portami a ballare

Uno di quei balli antichi

Che nessuno sa fare

Nessuno sa fare più.