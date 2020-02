The Good Place 4 su Premium Stories dall’8 febbraio per l’addio alla più brillante comedy degli ultimi anni

A distanza di appena una settimana dalla conclusione negli Stati Uniti arriva anche in Italia The Good Place 4, su Premium Stories dall’8 febbraio con gli episodi dell’ultima stagione.

La brillante comedy creata da Michael Schur – maestro del genere e già acclamato per il lavoro in The Office, Parks and Recreation e Brooklyn Nine-Nine – giunge a compimento al momento giusto, scansando il pericolo di un declino o di un prosieguo sciatto, che avrebbe poco da dire.

Come abbiamo già avuto modo di osservare, chiudere con The Good Place 4 significa portare a compimento una missione di conoscenza di sé e crescita personale attraverso la scoperta e l’applicazione di valori e principi universalmente validi.

Nel corso degli anni si è visto infatti come la solidarietà, la buona volontà, l’apertura all’altro, l’amicizia e anche l’amore non siano stati semplici dettami per buonisti, ma mezzi utili per affrancarsi e motori narrativi incredibilmente potenti.

Cosa aspettarsi, dunque, per Eleanor, Chidi, Tahani, Jason, Janet e Michael? Ripeteranno il grandioso esperimento del quartiere di Michael con persone diverse per vedere cosa succede, aveva annunciato Schur al debutto della stagione su NBC.

L’ipotesi di partenza dei protagonisti è che qualsiasi gruppo di individui, se nutrito da amore, sostegno, empatia e supporto, può evolversi in una versione migliore di sé. Che nessuno, insomma, va considerato un caso perso.

La prima parte della stagione si concentra proprio su questo: ripetere l’esperimento con persone nuove e far diventare i nostri protagonisti dei docenti per un po’, anziché farli sentire sempre e solo dei discenti.

Abbiamo pensato molto al finale di The Good Place, ha proseguito. Ci è costato molto duro lavoro. Ed è stato ancora più difficile per via dei temi astratti, intensi e profondi che la serie affronta. Non è come in Parks and Recreation, in cui ci si potrebbe chiedere, non so, se Leslie Knope diventerà governatrice. The Good Place considera scenari più ampi.

I finali sono sempre difficili, da un punto di vista emotivo, ma per quanto riguarda The Good Place mi sento bene. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, o almeno lo spero. È una cosa rarissima, ma noi abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare a questa serie esattamente come volevamo, dall’inizio alla fine, ha concluso.

The Good Place 4 riporta sugli schermi per l’ultima stagione il suo consolidato cast, di cui fanno parte Kristen Bell (Eleanor), William Jackson Harper (Chidi), Jameela Jamil (Tahani), D’Arcy Carden (Janet), Manny Jacinto (Jason), Ted Danson (Michael) e una serie di interpreti ricorrenti, fra i quali Adam Scott (Trevor), Marc Evan Jackson (Shawn), Kirby Howell-Baptiste (Simone), Maya Rudolph (Gen).

Queste le sinossi di tutti gli episodi di The Good Place 4:

The Good Place 4×01: A Girl From Arizona Part One

Mentre Eleanor assume il ruolo di architetto, il gruppo si adatta alle nuove sfide da affrontare quando un gruppo di quattro soggetti inizia a vivere nel quartiere sotto la loro supervisione.

The Good Place 4×02: A Girl From Arizona Part Two

Eleanor, Michael, Janet e Tahani sono sopraffatti dal lavoro per gestire i residenti e la loro vera natura; Jason riceve notizie alquanto sconvolgenti.

The Good Place 4×03: Chillaxing

Michael ed Eleanor fanno una pericolosa scoperta e chiedono aiuto a un insolito alleato; Tahani offre la sua assistenza a uno dei nuovi residenti.

The Good Place 4×04: Tinker, Tailor, Demon, Spy

L’incertezza cresce di pari passo all’arrivo di un inaspettato visitatore.

The Good Place 4×05: Employee of the Bearimy

Michael e Jason ordiscono un piano; Eleanor sperimenta in prima persona le difficoltà della gestione del quartiere.

The Good Place 4×06: A Chip Driver Mystery

Uno dei nuovi residenti semina divisioni nel gruppo.

The Good Place 4×07: Help Is Other People

L’ultimo giorno dell’esperimento Chidi deve risolvere il dilemma etico finale.

The Good Place 4×08: The Funeral to End All Funerals

Il gruppo attende la decisione finale del giudice sul destino dell’esistenza umana.

The Good Place 4×09: The Answer

Chidi riconsidera il suo passato nel tentativo di costruire un futuro migliore.

The Good Place 4×10: You’ve Changed, Man

Il gruppo lavora per negoziare un piano per l’aldilà con Shawn e il giudice.

The Good Place 4×11: Mondays, Am I Right?

Michael fa dei test e Jason dà dei buoni consigli a Chidi.

The Good Place 4×12: Patty

The Good Place 4×13: Whenever You’re Ready

Ecco uno sneak peek di The Good Place 4, su Premium Stories dall’8 febbraio 2020: