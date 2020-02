Stasera in tv venerdì 7 febbraio, cosa va in onda oltre Sanremo 2020: film, serie e attualità

Tanti film e serie televisive stasera in tv. Se cercate l’alternativa a Sanremo 2020, anche venerdì 7 febbraio c’è un ampio menu di scelte. Dal finale di The New Pope all’horror psicologico Madre! in prima visione, ecco una guida tv in cui potete orientarvi.

Film

L’alternativa alla kermesse sanremese inizia su Rai3: alle ore 21:20 c’è la commedia Si muore tutti democristiani. I protagonisti sono tre amici con idee politiche di sinistra che ricevono una proposta economica che potrebbe far avverare i loro sogni. Peccato che la faccenda abbia dei risvolti poco etici. Su Italia1, alle ore 21:20, c’è l’horror psicologico Madre! in prima visione assoluta. Javier Bardem e Jennifer Lawrence sono una coppia affiatata che un giorno accoglie in casa due ospiti inattesi. La loro vita si trasforma in un incubo infernale. Rai4 (ore 21:20) propone il film Crank che segue le vicende di un killer, Chev Chelios, che deve cercare di sopravvivere a un potente veleno il cui effetto è rallentare il battito cardiaco. L’unico modo per farlo è mettendosi continuamente in pericolo. Su RaiMovie (ore 21:10) è di scena il classico I 3 moschettieri in cui Athos, Portos e Aramis, al servizio della corte di Francia, accompagnati da D’Artagnan, partono per una missione delicata in terra inglese. Il canale 20 propone alle ore 21:10 Wild Wild West con Will Smith e Kevin Kline in un western di fantascienza.

Su Italia2 alle ore 21:20 c’è il thriller fantascientifico Arctic Predator – Terrore tra i ghiacci; Cine34 alle 21:10 propone La Soldatessa alla visita militare, commedia del filone sexy-militare, con Edwige Fenech; Paramount Network alle ore 21:05 manderà in onda Le Streghe di Eastick, classico del 1986 con Cher, Susan Sarandon e Jack Nicholson.

Serie tv

Tante serie tv in onda stasera in tv. Si parte da Rai2 che propone le repliche di NCIS Los Angeles a partire dalle 21:20 – i nuovi episodi dell’undicesima stagione andranno prossimamente in onda. Su Sky Atlantic alle ore 21:15 c’è l’atteso finale di The New Pope (ovvero il nono episodio di stagione) in prima visione assoluta; Fox alle ore 21:00 ripropone due episodi di Homeland (7×03-04); altre repliche su FoxLife (ore 21:00) con The Good Doctor (gli episodi 2×05-06); su FoxCrime, alle ore 21:05, trovate un nuovo episodio in prima visione di Criminal Minds (15×03).

Si prosegue con i canali Premium; su Crime alle ore 21:15 ci sono due episodi di The Following (3×06-07); Stories (ore 21:15) propone Chicago Med (episodi 4×19-20); e su Action (ore 21:15) c’è l’episodio della serie DC Arrow 7×14.

Programmi di attualità

Se film e serie tv non sono di vostro gradimento, potete sempre optare per i programmi di attualità. Su Rete 4, dalle ore 21:30, c’è un nuovo appuntamento settimanale con Quarto Grado; Canale 5 manda in onda il suo Sanremo alternativo con il Festival della papera dalle 21:40; su Tv8 (ore 21:25) c’è l’appuntamento col cooking show, 4 Ristoranti: nella puntata odierna si va nel Gargano; infine, il canale Nove propone I migliori Fratelli di Crozza a partire dalle 21:25.