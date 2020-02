Scoraggiante l’ultima foto del Samsung Galaxy S20: non sembra un device premium?

Non potevamo esimerci dal tornare a parlarvi del Samsung Galaxy S20, uno smartphone che molto sta facendo discutere di sé, spesse volte nel bene, ma anche nel male (un po’ di senso critico è quello che ci vuole per poter dare un giudizio verosimile su un qualsiasi prodotto, di elettronica e non). L’oggetto della nostra discussione è la foto postata da @Ricciolo1 su Twitter (quella che abbiamo utilizzato come immagine di anteprima di questo articolo), che mostrerebbe il retro del Samsung Galaxy S20 (probabilmente del modello standard, almeno stando a quello che ci è parso di capire dalle parole del leaker, che punta il dito contro i progettisti del produttore asiatico).

Secondo voi ci sta che uno smartphone simile (ammesso e non concesso che quello in foto sia davvero il portabandiera del colosso di Seul) possa costare 1000 euro? Secondo @Ricciolo1 no, non è cosa da proporre. Questa è la personalissima opinione del leaker, che potrebbero trovare o meno il favore degli altri utenti, in base ai gusti di ciascuno di loro. Proprio qualche ora fa vi abbiamo parlato di un’altra brutta notizia che dovrebbe riguardare i Samsung Galaxy S20, rimasti orfani del jack per le cuffie da 3.5mm a detta di Roland Quandt (cosa che sarebbe stata confermata dalla presenza nella confezione di vendita degli auricolari AKG USB-C, che parlano chiari da soli, e che finora non si era ancora verificata visto che i precedenti Galaxy S10 prevedevano il jack audio da 3.5mm).

Il leaker ha anche parlato dei sistemi di ricarica rapida che adotterà ognuno dei tre modelli della prossima linea: quelli più economici, vale a dire Samsung Galaxy S20 e S20 Plus, dovrebbero mantenere uno standard a 25W, quindi non strabiliante. Molto meglio dovrebbe fare il Samsung Galaxy S20 Ultra, dall’alto del suo alimentatore Fast Charger a 45W.