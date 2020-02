Ora c’è anche Matthew Perry su Instagram, “grandi novità” in arrivo sulla reunion di Friends (con cachet milionari)

Quando sembra ormai in via di definizione l’accordo per riportare tutto il cast in tv con un evento speciale per il lancio di HBOMax, l’arrivo di Matthew Perry su Instagram ha completato una prima reunion di Friends: ora tutti i protagonisti dell’iconica sitcom degli anni Novanta hanno loro profilo ufficiale sul social media.

Perry è solo l’ultimo in ordine di tempo ad essersi unito ai compagni che hanno deciso di aprire un account ufficiale su Instagram: nell’ultimo anno lo hanno fatto anche le colleghe Courtney Cox e Jennifer Aniston, quest’ultima segnando un record assoluto per la piattaforma come la persona più veloce al mondo a registrare un milione di follower, a dimostrazione ulteriore del seguito che ancora il cast vanta anche tra le nuove generazioni.

Nemmeno l’ultimo arrivato Matthew Perry se la cava male in quanto a seguaci: in meno di 2 giorni l’interprete di Chandler ha raggiunto quasi 2 milioni di followers senza aver pubblicato nemmeno un contenuto. Il suo profilo è ancora senza foto ma conta già un nutrito seguito. A festeggiare il suo arrivo su Instagram ci ha pensato anche l’amica e co-star Lisa Kudrow, pubblicando una foto d’annata che li ritrae sul set di Friends, con una citazione storica della serie (“My eyes, my eyes” è l’urlo che Phoebe lancia dall’appartamento di Ross quando vede dalla finestra per la prima volta Monica e Chandler baciarsi).

Poco prima di inaugurare il suo profilo Instagram, lo stesso Perry aveva annunciato “grandi novità” in arrivo con un tweet sibillino, che quasi certamente si riferisce alla prossima reunion del cast di Friends prevista per il lancio del servizio streaming HBOMax, che dalla prossima primavera ospiterà nel suo catalogo l’intera serie.

Big news coming… — matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020

Nonostante le trattative non semplici per assecondare le richieste dell’intero cast, pare che ormai l’impasse sia stato superato: secondo quanto riporta Deadline, le difficoltà sono ormai praticamente risolte e i 6 attori avrebbero raggiunto un accordo di massima con il produttore della serie, Warner Bros TV, per realizzare uno speciale di un’ora dedicato alla serie. I problemi che avevano rallentato la trattativa erano di tipo economico. Secondo la testata, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry avrebbero negoziato un compenso tra i 3 e i 4 milioni di dollari per le loro apparizioni nello speciale, il cui budget totale dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di dollari (non diverso da quello di altri progetti simili con nomi importanti, come quelli di Ellen Degeneres o Amy Schumer per Netflix, ad esempio). D’altronde se si pensa che HBO ha pagato ben 425 milioni di dollari per accaparrarsi i diritti in esclusiva sulla trasmissione della sitcom in streaming, i 20 messi a bilancio per un evento promozionale di questa portata sono perfettamente in linea con l’investimento totale sul marchio Friends.

I problemi relativi il cachet degli attori che avevano rallentato la trattativa sarebbero dunque stati superati e l’annuncio dello speciale di Friends potrebbe arrivare molto presto. Magari sarà proprio dedicato a questo evento il primo post di Matthew Perry su Instagram, visto che l’arrivo dell’attore sulla piattaforma sembra inevitabilmente legato a questo nuovo progetto, non fosse altro per il tempismo con cui è avvenuto.