Non proprio inutile il video del pieghevole Samsung Galaxy Z Flip: con la cover è decisamente un no

In queste ore è giunto un nuovo video che mostra il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip dal vivo: in realtà sarebbe meglio dire non mostra, visto che il dispositivo flessibile è ricoperto da una cover protettiva ma il contributo ha la sua utilità, almeno se si pensa a quello che sarà l’utilizzo del prossimo hardware Samsung.

Il video che mostra il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip nella realtà è comparso per la prima volta su Instagram e poi ricondiviso da un leaker del calibro di Ban Geskin. Il dispositivo flessibile, nel filmato proposto in questo approfondimento, viene riaperto e richiuso più volte, mostrato in diverse angolazioni (soprattutto lateralmente). L’obbiettivo è senz’altro quello di mostrare come il display dello smartphone sia funzionale dopo ripetuti piegamenti e dunque sia estremamente versatile (pure senza pieghe di sorta in vista).

Another Galaxy Z Flip hands on video leaked 👀



(source: https://t.co/lVoBhgFPM5) pic.twitter.com/5gX3Bp9nmf — Ben Geskin (@BenGeskin) February 7, 2020

La cover che circonda e copre il Samsung Galaxy Z Flip è stata naturalmente utilizzata nel filmato per non svelare il design esatto del telefono, quindi come protezione reale (in questo momento) da occhi fin troppo indiscreti. Eppure proprio l’utilizzo di questa custodia un po’ rozza impone una riflessione. Impossibile credere che chi sceglierà il prossimo dispositivo flessibile (visto anche il suo costo) non si doterà appunto di una cover. Le future soluzioni proposte, seppur più colorate e magari eleganti, ci restituiranno un telefono dallo spessore importante e ingombrante. Se chiuso a conchiglia proprio il dispositivo risulta davvero poco interessante e richiama gli storici Motorola a conchiglia della primissima serie Razr, nulla di più e nulla di meno. Sarà magari gradito questo fascino un po’ retrò?

Insomma, l’analisi del video dal vivo del pieghevole Samsung Galaxy Z Flip ci restituirebbe un reale spaccato di come il device si mostrerebbe nella realtà, subito dopo l’acquisto e l’utilizzo di una qualsiasi cover protettiva. Ai nostri lettori le opportune valutazioni.