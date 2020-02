Le Vibrazioni cantano Un’Emozione Da Poco di Anna Oxa a Sanremo (video)

Le Vibrazioni cantano Un’Emozione Da Poco di Anna Oxa a Sanremo 2020 e si esibiscono insieme ai Canova alla serata delle cover di giovedì 6 febbraio.

La scelta è caduta su una delle canzoni più famose della cantante di Bari, con un testo scritto da Ivano Fossati e composto da Guido Guglielminetti. Con questo brano Anna Oxa partecipò al Festival di Sanremo del 1978 e arrivò al 2° posto.

Anna Oxa, in quell’occasione, si presentò con un trucco e un outfit molto vicini allo stile del punk che in quegli anni aveva scatenato una rivoluzione culturale in tutto il mondo, e anche il suo brano era dotato di grande forza e impatto.

Le Vibrazioni, come hanno raccontato anche all’Attico Monina, hanno scelto di dare carta bianca al maestro Beppe Vessicchio che ha scelto per loro una versione più elaborata e più vicina al progressive, con un impegno addirittura maggiore al pezzo che la band di Francesco Sarcina ha presentato per la gara di Sanremo.

Dov’è, infatti, è in linea con la musica leggera d’autore italiana essendo un brano adatto all’ascolto immediato, mentre per la cover di Un’Emozione Da Poco tutto sarà simile a un musical.

Per Le Vibrazioni la partecipazione dei Canova nella serata delle cover di Sanremo è un dovere morale. I Canova sono una band milanese e il conto con Le Vibrazioni, specialmente con il frontman Francesco Sarcina, si è aperto nel 2014 quando Sarcina, in qualità di giudice esterno di Amici di Maria De Filippi, votò a favore dei Dear Jack e portò i Canova a dover lasciare la scuola e il talent show.

C’è una ragione che cresce in me

E l’incoscienza svanisce

E come un viaggio nella notte finisce

Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha

Dare amore a un uomo senza pietà

Uno che non si è mai sentito finito

Che non ha mai perduto

Mai per te, per te, una canzone

Mai una povera illusione

Un pensiero banale, qualcosa che rimane

Invece per me, per me, più che normale

Che un’emozione da poco

Mi faccia stare male

Una parola detta piano basta già

Ed io non vedo più la realtà

Non vedo più a che punto sta

La netta differenza fra il più cieco amore

E la più stupida pazienza

No, io non vedo più la realtà

Né quanta tenerezza ti dà

La mia incoerenza

Pensare che vivresti benissimo anche senza

C’è una ragione che cresce in me

E una paura che nasce

L’imponderabile confonde la mente

Finché non si pente

E poi

Per me più che normale

Che un’emozione da poco mi faccia stare male

Una parola detta piano basta già

Ed io non vedo più la realtà

Non vedo più a che punto sta

La netta differenza tra il più cieco amore

E la più stupida pazienza

No, io non vedo più la realtà

Né quanta tenerezza ti dà

La mia incoerenza

Pensare che vivresti benissimo anche senza

No, no, io non vedo più la realtà

Pensare che vivresti benissimo anche senza

No, no, io non vedo più la realtà

Né quanta tenerezza ti dà

La mia incoerenza

Pensare che vivresti benissimo anche senza.