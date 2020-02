Le 5 regole base per installare correttamente su Huawei e Honor l’aggiornamento EMUI 10

Manca poco ed un numero di utenti molto più elevato rispetto a quello attuale potrà dire di aver installato l’aggiornamento con EMUI 10 a bordo del proprio smartphone Huawei e Honor. Come vi ho riportato di recente, grazie ad alcune informazioni provenienti dal Regno Unito, a strettissimo giro avrà inizio una nuova fase, con cui potremo passare al download del pacchetto software senza dover affrontare lo step “intermedio” della “stabile”. Quella che per intenderci finora avete scaricato su HiCare.

Alcune regole per installare correttamente EMUI 10 su Huawei e Honor

Premesso questo, proviamo ad analizzare più da vicino quanto riportato in queste ore da Huawei Central. La fonte, infatti, ci ha fornito alcune indicazioni per portare a termine in modo corretto il download di EMUI 10 su smartphone Huawei e Honor. Alcune dritte potrebbero apparirvi banali, soprattutto nel caso in cui abbiate dimestichezza con questo mondo, mentre altre potrebbero darvi un grosso contributo per evitare problemi di vario tipo post download. Del resto, non sono isolati i casi di coloro che si ritrovano con una schermata nera dopo l’installazione.

Ad esempio, assicuratevi che il vostro smartphone Huawei e Honor sia sufficientemente carico (consigliato oltre il 50%). Allo stesso tempo, sarà necessario poter contare su uno spazio di archiviazione sufficiente (5 GB consigliati). Il terzo fattore si concentra sulla necessità di utilizzare una connessione Internet stabile, o quantomeno una rete WiFi per scaricare il pacchetto completo. Ricordate inoltre di non spegnere o provare a riavviare il dispositivo durante l’installazione dell’aggiornamento EMUI.

Infine, dopo l’installazione, dovrete attendere che il vostro device completi la configurazione iniziale. In sostanza attendi almeno 10 minuti affinché possano essere portati a termine i vari processi in background. Insomma, un piccolo vademecum valido per diversi utenti che dispongono di un modello Huawei e Honor, in ottica EMUI 10.