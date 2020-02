L’astronauta Francesco Gabbani con L’Italiano a Sanremo 2020, in orbita tra le razze (video)

Francesco Gabbani con L’Italiano a Sanremo 2020: nella serata cover, l’artista presenta il brano L’Italiano, datato 1983.

Inizialmente scritto per Adriano Celentano da Cristiano Minellono, il brano venne rifiutato dal molleggiato e passò quindi nelle mani di Toto Cutugno che lo presentò al Festival di Sanremo nel 1983.

Si classificò al quinto posto nella classifica di gradimento finale ma ottenne numerosi premi e riconoscimenti importanti che fecero de L’Italiano un enorme successo e sicuramente il più celebre di quell’edizione nonostante il mancato podio.

Francesco Gabbani è al Festival di Sanremo per la sua terza partecipazione. Dopo il debutto tra le Nuove Proposte con Amen (2016) e il trionfo nella categoria, l’anno successivo Gabbani vinse anche tra i Campioni con Occidentali’s Karma (2017) e rappresentò l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Nel 2020 Gabbani torna in gara con un pezzo che rompe con il passato: Viceversa è una ballata sentimentale.

Per la serata cover della kermesse canora ha invece scelto L’Italiano che presenta con una coreografia eccezionale.

Gabbani fa il suo ingresso sul palco del Teatro Ariston vestito da astronauta e “in orbita” accoglie ragazzi di diverse provenienze. L’Italiano vuole riflettere sulla multietnicità della società odierna e invitare all’accoglienza del prossimo.

Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Sono un italiano

Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente

E un partigiano come presidente

Con l’autoradio sempre nella mano destra

Un canarino sopra la finestra

Buongiorno Italia con i tuoi artisti

Con troppa America sui manifesti

Con le canzoni, con amore

Con il cuore

Con più donne e sempre meno suore

Buongiorno Italia, buongiorno Maria

Con gli occhi pieni di malinconia

Buongiorno Dio

Lo sai che ci sono anch’io

Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Una canzone piano piano

Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Un italiano veroBuongiorno Italia che non si spaventa

Con la crema da barba alla menta

Con un vestito gessato sul blu

E la moviola la domenica in TV

Buongiorno Italia col caffè ristretto

Le calze nuove nel primo cassetto

Con la bandiera in tintoria

E una Seicento giù di carrozzeria

Buongiorno Italia, buongiorno Maria

Con gli occhi pieni di malinconia

Buongiorno Dio

Lo sai che ci sono anch’io

Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Una canzone piano piano

Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Un italiano vero

Lasciatemi cantare

Con la chitarra in mano

Lasciatemi cantare

Una canzone piano piano

Lasciatemi cantare

Perché ne sono fiero

Sono un italiano

Un italiano vero