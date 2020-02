Irene Grandi canta La Musica è Finita a Sanremo 2020 con Bobo Rondelli (video)

Dopo il debutto in Finalmente Io, Irene Grandi canta La Musica è Finita a Sanremo 2020 con Bobo Rondelli. L’artista toscana è una delle grandi protagoniste dell’edizione 70 del Festival di Sanremo, nella quale si è presentata con un brano scritto da Vasco Rossi.

Per Irene Grandi, si è parlato di un grande ritorno sul palco dell’Ariston, arrivato a distanza di 5 anni. L’occasione era quella giusta, con un brano scritto da Vasco Rossi che ha valorizzato la sua vocalità e la sua presenza sul palco.

Per la serata delle cover, Irene grandi ha scelto di portare La Musica è Finita, che ha interpretato con l’amico Bobo Rondelli. La scelta di portarlo sul palco è stato particolarmente apprezzato dagli addetti ai lavori, che si sono complimentati per la scelta del brano e del partner.

La Musica è Finita è stata portata al successo dalla grande voce di Ornella Vanoni, a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo del 1967. Il brano è stato rilasciato sotto etichetta discografica Ariston e compare tra i brani dell’album che la Vanoni rilasciò in quell’anno. Il lato A, rappresentato proprio da La Musica è Finita, ha riscosso un enorme successo, complice il testo di Franco Califano e Nisa, ma anche la musica di Umberto Bindi con arrangiamento di Gianfranco Intra.

La cover è stata proposta da molti artisti, come Robert Plant che la incise in inglese, ma anche Mina, Orietta Berti, Renato Zero e Tony Dallara. Nel 1995, Ilaria Galassi l’aveva incisa nella compilation Non è La Rai Gran Finale. Una nuova versione del brano è incisa da Ornella Vanoni nel 2008 in collaborazione con Gianni Morandi che la inserisce nell’album Più Di Me.

Il brano è d’impatto e lo è anche l’interpretazione dei due artisti sul palco, che conquistano il centro della scena con una pietra miliare della nostra musica, che tutti riconosciamo nella voce di Ornella Vanoni.

Ecco il video dell’esibizione:

Ecco

La musica è finita

Gli amici se ne vanno

Che inutile serata amore mio

Ho aspettato tanto per vederti

Ma non è servito a niente

Niente

Nemmeno una parola

L’accenno di un saluto

Ti dico arrivederci amore mio

Nascondendo la malinconia

Sotto l’ombra di un sorriso

Cosa non darei

Per stringerti a me

Cosa non farei

Perché questo amore

Diventi per me

Più forte che mai

Ecco

La musica è finita

Gli amici se ne vanno

E tu mi lasci sola più di prima

Un minuto è lungo da morire

Se non è vissuto insieme a te

Non buttiamo via così

La speranza di una vita d’amore

Un minuto è lungo da morire

Se non è vissuto insieme a te

Non buttiamo via così

La speranza di una vita d’amore