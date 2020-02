Il respiro internazionale di Dua Lipa a Sanremo 2020 in Don’t Start Now

Dopo Lewis Capaldi, anche Dua Lipa a Sanremo 2020 come ospite internazionale. L’artista originaria del Kosovo ha raggiunto il palco del Teatro Ariston per la prima volta nella sua carriera, dopo aver sbancato lo streaming musicale degli ultimi anni.

La giovane artista, che si è perfezionata musicalmente a Londra, ha anche collaborato con alcuni artisti italiani tra i quali compare anche Annalisa Scarrone, per la quale ha scritto Used To You. Il brano è inserito nell’album dell’artista rilasciato nel 2017, Se Avessi Un Cuore.

Don’t Start Now è stato annunciato dall’artista il 15 ottobre 2019, quando sono state diffuse le foto di Dua Lipa sul set del video del nuovo singolo. L’artista si è quindi preparata al rilascio del nuovo album cancellando tutti i post precedenti presenti sul suo account, prima del lancio del singolo che è stato rilasciato in contemporanea mondiale il 1° novembre 2019. Dua Lipa ha anche spiegato perché Don’t Start Now meritava di essere un singolo: “Ho scelto di pubblicare questa canzone per prima così da poter chiudere un capitolo della mia vita e aprirne un altro. Entrerò in una nuova era con un nuovo sound!”.

Il brano porta la firma di Dua Lipa ma anche di Caroline Ailin, Emily Warren e Ian Kirkpatrick, che l’ha anche prodotto. Il testo del brano è un invito a ricercare il coraggio di voltare pagina, senza permettere a nessuno di porre degli ostacoli. Il team è il medesimo di New Rules, brano che ha consacrato Dua Lipa al successo internazionale.

Il brano è stato accolto positivamente dalla critica, che da subito si è mostrata entusiasta del ritorno in musica di Dua Lipa dopo il grande successo di New Rules. C’è chi l’ha paragonata a Charlie Puth (Forbes), mentre Billboard l’ha definita addirittura contagiosa e pronta per le piste da ballo.

Il video musicale dedicato al brano è uscito il 1° novembre, sotto la direzione di Nabil Elderkin. La prima esibizione è dello stesso giorno, al Graham Norton Show, per poi promuoverlo in tutto il mondo, da Siviglia a Dubai.

Don’t Start Now è stato un successo anche in classifica, debuttando al secondo posto della Official Singles Chart britannica. Il singolo è cresciuto costantemente in tutto il mondo. Dua Lipa si è anche confermata la regina degli ascolti in streaming, con oltre 13 milioni di clic accumulati per l’ultimo singolo.

