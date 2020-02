I migliori smartphone LG 2020: guida all’acquisto

Sicuramente LG non è una marca blasonata come Samsung, Apple e Huawei nel settore degli smartphone, tuttavia mette a disposizione un’ampia scelta di telefoni caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo, buone prestazioni e un design moderno. Nella gamma di cellulari LG si possono trovare i device economici della Serie K, dispositivi di fascia media come il G6 e il G7 ThinQ, oppure apparecchi top di gamma tra cui il G8S e il V40 ThinQ. Vediamo quali sono i migliori smartphone LG 2020 in commercio per ogni categoria di prezzo.

Migliori smartphone LG sotto i 150 euro

LG K20

Uno dei telefoni LG più economici disponibili sul mercato è il modello K20, uscito a marzo del 2019 e in grado di offrire una dotazione completa. Lo smartphone LG K20 è dotato di un display QHD da 5,45 pollici con risoluzione 480×960 pixel, il sistema operativo Android e un processore quad core a 1.5 Ghz, con 1 GB di RAM e 16 GB di memoria espandibile fino a 32 GB tramite microSD. Questo device Dual SIM propone una fotocamera posteriore da 8 MP, una frontale da 5 MP, connettività Bluetooth 4.2, accelerometro, GPS e una batteria da 3000 mAh per un’autonomia in conversazione fino a 780 minuti.

LG K9

Modello del 2018 ancora piuttosto attuale, chi non vuole spendere troppo per acquistare uno smartphone può optare per l’LG K9. Si tratta di un cellulare proposto a un prezzo davvero contenuto, equipaggiato con lettore di impronte digitali, processore quad core a 1.3 GHz, sistema operativo Android 7 Nougat e una batteria da 2500 mAh. Discrete le prestazioni, con 2 GB di RAM e una memoria interna da 16 GB, con display HD da 5 pollici, fotocamera posteriore da 8 MP con stabilizzazione digitale dell’immagine e Flash LED, fotocamera frontale da 5MP e registrazione video in Full HD a 30 fps.

LG K40

Un ottimo cellulare LG economico e versatile è lo smartphone LG K40, un modello piuttosto recente caratterizzato da un design moderno e accattivante. Il device ha un display LCD HD+ da 5,7 pollici con risoluzione 720×1440 pixel, abbinato a un processore octa core a 2 GHz con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria espandibile fino a 2 TB con microSD. Non male la fotocamera posteriore da 16 MP, con Touch Focus, Flash LED e Face Detection, mentre davanti monta una fotocamera da 8MP. Tra le funzionalità sono presenti il lettore di impronte, la tecnologia NFC per i pagamenti con lo smartphone, la connettività Bluetooth 5.0 e i moduli GPS e Glonass, oltre al sistema operativo Android 8 Oreo.

LG Q60

Tra i migliori smartphone LG di fascia bassa è possibile trovare il modello LB07R4PGZ39G Q60, un telefono abbastanza avanzato con un prezzo decisamente ridotto, al di sotto dei 150 euro. All’interno è presente il sistema operativo Android 9 Pie, con un processore octa core a 2 GHz, 3 GB di RAM e memoria da 64 GB espandibile fino a 2 TB tramite microSD. Il Q60 della LG mette a disposizione un grande display da 6,26 pollici, con risoluzione 720×15200 pixel, una tripla fotocamera posteriore da 16 + 5 + 2 MP e una frontale da 13 MP, con cui scattare ottime foto e registrare video in qualità Full HD a 30 fps. Non mancano la connettività Bluetooth 5.0, il lettore di impronte e il riconoscimento del volto.

LG K50

Disponibile nelle versioni Aurora Black e New Moroccan Blue, un eccellente telefono LG economico è lo smartphone K50, arrivato nel 2019 e dotato di funzionalità e tecnologie innovative. Il cellulare LG K50 dispone di un processore octa core a 2 GHz, con 3 GB di RAM e memoria di 32 GB che può arrivare fino a 2 TB con una microSD. Il sistema operativo è Android 9 Pie, inoltre è presente un display LCD da 6,26 pollici, con una doppia fotocamera posteriore da 13 + 2 MP equipaggiata con stabilizzazione digitale, Flash LED e Autofocus, più una fotocamera frontale da 13MP. Oltre alla batteria da 3500 mAh ci sono la bussola, il sensore di prossimità, il lettore di impronte digitali, la tecnologia NFC, i moduli GPS e la connettività Bluetooth 5.0.

Migliori smartphone LG sotto i 300 euro

LG G6

Benché non sia un cellulare di ultima generazione, infatti è uscito sul mercato nel 2017, lo smartphone LG G6 vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo e un design originale. Questo dispositivo è dotato di un processore quad core a 2,4 GHz, con chipset Snapdragon 821, GPU Adreno 530, 4 GB di RAM e memoria di 32 GB espandibile fino a 256GB. Il sistema operativo è Android 7 Nougat, tuttavia è possibile aggiornarlo passando all’ultima versione. C’è la doppia fotocamera posteriore da 13 + 13 MP, con stabilizzazione ottica dell’immagine, Flash Dual LED e registrazione video in 4K, con fotocamera frontale da 5MP, lettore di impronte, giroscopio, bussola e tecnologia NFC per pagare con lo smartphone in modalità Contactless.

LG Mobile G6 Smartphone 5,7 pollici, QHD Plus Full Vision Display,... 18:9 Full Vision 14,5 cm (5,7) in un display QHD + extra borsina...

Fotocamera principale da 13 Megapixel grandangolare Dual e fotocamera...

LG V30

Modello di qualche anno fa, il telefono LG V30 rimane ancora uno dei device più apprezzati del marchio, un dispositivo moderno e avanzato in grado di offrire ottime performance, una buona connettività e foto nitide anche in modalità selfie. Il cellulare è equipaggiato con un display OLED da 6 pollici con risoluzione 1440×2880 pixel, processore octa core a 2,2 GHz, chipset Snapdragon 835, GPU Adreno 540, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile fino a 2 TB con microSD. Per gli scatti c’è una doppia fotocamera da 16 + 13MP, con risoluzione di 5312×2988 pixel e abbinata a una frontale da 5MP, con la quale è possibile registrare video in 4K a 30 fps. Nella dotazione anche il lettore di impronte, i moduli GPS e Glonass, la connettività Bluetooth 5.0, il giroscopio e la bussola.

LG V30 LG V30 - smartphones

LG G7 ThinQ

Uno dei migliori smartphone LG di fascia media è senza dubbio l’LG G7 ThinQ, un dispositivo che integra all’interno funzionalità innovative di intelligenza artificiale. È presenta la doppia fotocamera da 16 + 16 MP con grandangolare, stabilizzazione ottica dell’immagine e Flash LED, con una fotocamera frontale da 8MP e registrazione video in 4K. Ottime le prestazioni grazie al processore octa core a 2,8 GHz, con chipset Snapdragon 845, GPU Adreno 630, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile fino a 400 GB con microSD. Il display da 6,1 pollici vanta un definizione QHD+, con sistema operativo Android 8 Oreo, NFC, lettore di impronte, bussola e tecnologia NFC.

Migliori smartphone LG sopra 300 euro

LG V40 ThinQ

Uno smartphone LG top di gamma è il modello V40 ThinQ, un telefono ad alte prestazioni con doppia fotocamera posteriore da 16 + 12 MP. Il device è caratterizzato da un processore octa core a 2.2 GHz, con chipset Snapdragon 845, GPU Adreno 630, 6 GB di RAM e una memoria interna da ben 128 GB espandibile fino a 2 TB. Il dispositivo offre un grande display FullVision OLED da 6,4 pollici, con definizione QHD+ e risoluzione di 1440×3120 pixel. La fotocamera è dotata di Zoom Ottico 2x, Flash LED ed è in grado di registrare video in 4K a 60 fps, mentre davanti c’è una fotocamera da 8 MP. Ottima la connettività Bluetooth 5.0, con USB 3.0 Type-C, moduli GPS, Glonass e Galileo, la predisposizione per la tecnologia NFC e una batteria da 3300 mAh per un’autonomia di lunga durata.

LG G8S ThinQ

Il migliore smartphone LG 2020 è sicuramente il G8S ThinQ, il modello più esclusivo del marchio in attesa dell’uscita del nuovo G8X ThinQ. Questo cellulare propone un design moderno ed elegante, un ampio display OLED da 6,21 pollici e l’innovativa Z Camera, equipaggiata con sensore Time of Flight e luci a infrarossi per una messa a fuoco sempre impeccabile. Tra le novità anche le tecnologie per il riconoscimento biometrico della mano, delle impronte e del volto, con il sistema Air Motion che consente di attivare alcune funzionalità senza toccare il telefono, basta compiere un semplice gesto della mano. Lo smartphone dispone di Android 9 Pie, un processore octa core a 2,2 GHz, 4 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile fino a 2 TB con microSD, oltre alla tripla fotocamera da 12 + 13 + 12 MP.