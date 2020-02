Finale di The New Pope su Sky Atlantic, Lenny e Sir Brannox alla resa dei conti: trama 7 febbraio

Il finale di The New Pope porterà i due pontefici alla resa dei conti? Ultimo appuntamento su Sky Atlantic per la serie Sky Original creata e diretta dal regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, in onda stasera, 7 febbraio.

Da quanto Lenny Belardo (interpretato da Jude Law) si è risvegliato miracolosamente dal come, appare chiaro che all’interno della Chiesa c’è un problema. Il Vaticano è troppo piccolo per due Papi: un attacco terroristico a Ventotene porterà Pio XIII e Giovanni Paolo III (John Malkovich), il Papa dandy, a confrontarsi, e a prendere decisioni da cui può dipendere il destino della Chiesa e non solo. Ma le sorprese che la serie prodotta con The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, ha in serbo non finiscono qui.

Nel finale di The New Pope, le minacce esterne sono più potenti che mai e colpiscono al cuore della cristianità. Che fine ha fatto Pio XIII? Se lo chiedono i suoi fedelissimi, ma se lo chiede il mondo intero. Per evitare di istigare ancora di più il fanatismo religioso, Sofia indice una conferenza stampa per cercare di controllare le masse, ma ovviamente le cose non andranno come previsto. Per esempio, Esther e la “donna in rosso” sono ancora convinte che Pio XIII sia stato tolto di mezzo dalla Chiesa: cosa faranno?

Dopo che un gruppo di terroristi prende in ostaggio un prete e sei studenti a Ventotene, Pio XIII incontra finalmente Giovanni Paolo III e i due discutono della crisi della Chiesa. Intanto Lenny si rivela ai Cardinali, chiedendo loro di mantenere il segreto sul suo stato di salute, e dichiara il suo completo appoggio a Voiello – tornato a ricoprire il suo ruolo da Segretario – e a Giovanni Paolo III. Nel frattempo, Brannox, segue i consigli di Lenny e minaccia i rapitori, utilizzando le parole del suo predecessore.

Il Vaticano si trova sull’orlo di quella che sembra essere una Guerra Santa. Ma nulla è come appare: e se i terroristi non fossero islamici? E se la Chiesa fosse minacciata da altri fondamentalismi? Nel frattempo, Giovanni Paolo III prende una decisione cruciale: si farà da parte e lascerà il palcoscenico di San Pietro a Pio XIII. Nel suo primo discorso ai fedeli, Lenny Belardo abbraccia la via della moderazione di Sir John. È quella l’unica strada da seguire: la via media.

Il finale di The New Pope, nonché il nono e ultimo episodio della stagione, andrà in onda stasera dalle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Come tutti gli altri otto episodi, anche il gran finale è disponibile on demand.