Diramato un elenco di 9 app Android che ci mettono a rischio oggi 7 febbraio

La notizia che tiene banco oggi 7 febbraio riguarda una lista di app Android che faremmo meglio a cancellare nel più breve tempo possibile dai nostri smartphone. Uno studio, quello disponibile questo venerdì, che fa il paio con quello portato alla vostra attenzione in settimana e che, se possibile, evidenzia ancora una volta quanto sia incombente la minaccia malware in questa fase. Proviamo dunque a capire quali siano le applicazioni dalle quali stare alla larga, ma soprattutto cosa comporti il fatto di averle ancora in memoria.

Tutte le 9 app Android che dobbiamo cancellare

Secondo quanto ho raccolto stamane da un recap di Trend Micro, più in particolare, qualora dovessero essere ancora presenti sui nostri device, le app Android in questione potrebbero fare non pochi danni. Ad esempio, accedere agli account Facebook e Google delle vittime e portare a termine delle vere e proprie frodi pubblicitarie, senza dimenticare la loro capacità di attivare appositi specifici Android. Si arriva poi disabilitare lo scanner dei malware di Google Play Protect, oltre alla prospettiva di lanciare online false recensioni.

Insomma, le app Android infette non sono votate al normale concetto di adware che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Quanto alle applicazioni che dobbiamo cancellare, attenzione a titoli come Shoot Clean-Junk Cleaner,Phone Booster,CPU Cooler, Super Clean Lite- Booster, Clean&CPU Cooler, Super Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&CPU Cooler, Quick Games-H5 Game Center, Rocket Cleaner, Rocket Cleaner Lite, Speed Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&App Manager, LinkWorldVPN e H5 gamebox.

Dunque, la situazione oggi 7 febbraio dovrebbe apparire più chiara per tutti coloro che temono costantemente per la sicurezza del proprio smartphone, ma soprattutto dei propri dati. Appuntate bene le app Android esaminate stamane, in quanto i nove titoli complessivamente hanno raggiunto quasi 500.000 download. Avete scaricato qualche applicazione tra quelle menzionate in questo frangente?