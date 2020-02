Cast e personaggi di Locke and Key su Netflix, la serie dai fumetti di Joe Hill già rinnovata per la 2ª stagione

Creata da Joe Hill e basata sulla serie omonima di fumetti dello stesso autore (insieme a Gabriel Rodriguez), Locke and Key su Netflix è una delle novità offerte dal servizio di streaming. La prima stagione, composta da dieci episodi, è disponibile dal 7 febbraio 2020.

A metà tra teen drama, horror soprannaturale e fantasy, la storia di Locke and Key su Netflix ruota attorno a tre fratelli che, dopo il raccapricciante omicidio del padre, si trasferiscono nella loro casa di famiglia in Massachusetts insieme alla loro madre. La struttura, affascinante e misteriosa allo stesso tempo, contiene al suo interno delle chiavi magiche. I ragazzi, incuriositi dagli strani oggetti, cominciano a giocarci, scoprendo di aver assunto delle straordinarie abilità. Non sanno, però, di aver risvegliato una malvagia entità il cui scopo è quello di appropriarsi delle chiavi. E non si fermerà davanti a nulla pur di averle.

Nel cast e personaggi di Locke and Key su Netflix, molti attori giovanissimi. Jackson Robert Scott interpreta il ruolo di Bode Locke; Connor Jessup è suo fratello Tyler Locke; Emilia Jones interpreta la sorella di Bode e Tyler, Kinsey Locke; Sherri Saum veste i panni di Ellie Whedon; Griffin Gluck è Gabe. Nel cast anche Darby Stanchfield (nota per la serie tv Scandal) nel ruolo di Nina Locke, la madre dei tre ragazzi; Laysla De Oliveira ricopre il ruolo di Dodge; Petrice Jones è Scot; e Thomas Mitchell Barnet nei panni di Sam Lesser.

Locke and Key ha avuto una gestazione molto travagliata. All’inizio era stata sviluppata come serie televisiva dalla rete televisiva Fox durante il 2010, ma il progetto non è mai andato in porto. In seguito ne è stata annunciata una trilogia cinematografica, anch’essa mai concretizzata. L’attuale serie tv era entrata ufficialmente nella fase di pre-produzione dapprima per Hulu; poi dopo l’abbandono del servizio, il team creativo è entrato in trattative con Netflix nel luglio 2018, annunciando dei cambi drastici al cast e ordinando delle nuove sceneggiature.

Nonostante non ci siano ancora conferme, pare che Locke and Key avrà una seconda stagione. In una recente intervista, il produttore esecutivo Carlton Cuse ha infatti rivelato che lui e il suo team sono già al lavoro sul nuovo ciclo di episodi: Stiamo scrivendo la seconda stagione. Anche se non ha ancora avuto il via libera.

La prima edizione del fumetto è uscita nel 2008 e fin da subito ha avuto un solido seguito di fan. In un’intervista video con Netflix, i co-ideatori di Locke & Key, Joe Hill e Gabriel Rodriquez, insieme agli showrunner Carlton Cuse e Meredith Averill, hanno parlato del percorso creativo e della difficoltà di adattare le graphic novel allo schermo.

Locke and Key su Netflix è disponibile dal 7 febbraio 2020 con tutti i dieci episodi della prima stagione.