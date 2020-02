Bugo e Morgan a Sanremo 2020 con Canzone Per Te di Sergio Endrigo e Roberto Carlos (video)

Bugo e Morgan a Sanremo 2020 con Canzone Per Te si esibiscono alla terza serata della kermesse dedicata alle cover scelte dai Campioni.

Il duo di cantautori è in gara con il brano Sincero e per la serata di giovedì 6 febbraio ha scelto di portare un brano della storia di Sanremo. Canzone Per Te fu presentata durante il Festival del 1968 e arrivò al 1° posto. Il brano fu interpretato da Sergio Endrigo e Roberto Carlos ed era stato scritto e composto dallo stesso Endrigo insieme a Luis Bacalov e Sergio Bardotti.

Canzone Per Te fu anche la canzone della polemica: Endrigo, infatti, partecipava al Festival per la terza volta e in quell’occasione Adriano Celentano arrivò terzo con il brano Canzone scritto da Don Backy ed entrò in polemica con la giuria. Al momento della premiazione, dunque, il Molleggiato lasciò la sala.

Bugo e Morgan a Sanremo 2020 con Canzone Per Te continuano la loro esperienza sanremese dopo aver mantenuto una promessa: partecipare al Festival 2020 dopo essersi conosciuti nel 2002. I due artisti, infatti, si erano conosciuti in un festival rock e tra di loro nacque un’amicizia molto profonda e una stima reciproca che li portò a promettersi di partecipare insieme all’edizione 2020 – che loro come tanti chiamano “venti venti” – del Festival della Canzone Italiana.

Sincero è un brano elettropop sull’amicizia e sulla società, declinate nel testo con una certa ironia e una tagliente emotività. Lo stile è quello del pop-rock degli Ottanta con un ampio impiego dei sintetizzatori – uno dei quali suonato da Marco “Morgan” Castoldi – e un ritmo trascinante.

Entrambi sono appassionati della canzone italiana nella più classica delle sue accezioni, per questo hanno scelto un brano dal repertorio storico del Festival.

Durante l’esibizione, del resto, Morgan potrebbe dirigere l’orchestra dal momento che ha dimostrato di conoscere tutte le partiture del brano scelto come cover. In questo momento si attende l’approvazione del direttore artistico Amadeus.

Ironicamente, Bugo e Morgan hanno affermato che se dovessero vincere il Festival si ritirerebbero dalle scene, mentre in caso contrario continuerebbero a fare musica. Diciamo “ironicamente” perché Bugo ha già pronto un nuovo disco ed è pronto per partire in tour dal mese di marzo.

Il testo di Canzone Per Te di Sergio Endrigo e Roberto Carlos

La festa appena cominciata

È già finita

Il cielo non è più con noi

Il nostro amore era l’invidia di chi è solo

Era il mio orgoglio la tua allegria È stato tanto grande e ormai

Non sa morire

Per questo canto e canto te

La solitudine che tu mi hai regalato

Io la coltivo come un fiore Chissà se finirà

Se un nuovo sogno la mia mano prenderà

Se a un’altra io dirò

Le cose che dicevo a te Ma oggi devo dire che

Ti voglio bene

Per questo canto e canto te

È stato tanto grande e ormai non sa morire

Per questo canto e canto te

Di seguito il video dell’esibizione di Bugo e Morgan a Sanremo 2020 con Canzone Per Te di Sergio Endrigo e Roberto Carlos nella serata dei duetti.