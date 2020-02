Video di Gaia Girace e Margherita Mazzucco a Sanremo 2020: L’Amica Geniale protagonista all’Ariston

Il video di Gaia Girace e Margherita Mazzucco a Sanremo 2020 è già virale. Le pagine social dedicate a L’Amica Geniale hanno già postato le poche immagini che mostrano Lila e Lenù in arrivo all’Ariston per l’evento di questa sera che le vedrà protagoniste. Le due attrici sono chiamate a salire sul palco del Festival proprio per lanciare la nuova stagione della serie tv internazionale. Il 10 febbraio prossimo L’Amica Geniale 2 prenderà il via su Rai1 raccontando gli eventi che la Ferrante ha “disegnato” in Storia del Nuovo Cognome tra spazi da ridefinire, scontri e violenze.

Mai come in questa edizione i fatti narrati e le due protagoniste cadono a fagiolo sul palco dell’Ariston lanciando i temi importanti nella serie, cosa riveleranno sulla trama? Poco o niente come sempre perché chi ha letto i romanzi sa bene a cosa va incontro e chi non lo ha fatto ha il diritto di seguire la storia senza avere anticipazioni rilevanti.

Ecco il video di Gaia Girace e Margherita Mazzucco a Sanremo 2020:



A fare il resto ci hanno pensato già i vari promo che anche in queste prime serate del Festival di Sanremo 2020 hanno occupato ampio spazio su Rai1. La terza serata di Sanremo 2020 ripartirà ancora dalla musica, con i duetti già annunciati in gara e con un tributo importante proprio alla kermesse in questi 70 anni di musica.

Le due protagoniste usciranno sul palco di Sanremo 2020 dopo Benigni e prima di Enrico Nigiotti quindi ci sarà da aspettare almeno le 23.00 se non oltre. Cosa riveleranno? Per scoprirlo dovremo attendere questa sera ma, intanto, vi terremo aggiornati postando i video del loro arrivo sul palco e del loro intervento che, sicuramente, le vedrà al fianco dei produttori e molto probabilmente dei registi di questa seconda stagione.