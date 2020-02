Video di Alberto Urso con Ornella Vanoni per La Voce Del Silenzio a Sanremo 2020 (video)

Alberto Urso con Ornella Vanoni per La Voce Del Silenzio al Festival di Sanremo 2020. Il tenore, vincitore di Amici di Maria De Filippi, è in gara nella categoria dei Campioni del Festival numero 70 e nella serata Cover presenta il brano La Voce Del Silenzio, scegliendo di avere al suo fianco una grande ospite, una colonna portante della musica italiana: Ornella Vanoni.

La Voce Del Silenzio è un brano presentato al Festival della Canzone Italiana nel 1968. Scritto da Paolo Limiti, Mogol ed Elio Isola, è stato presentato con l’interpretazione di Tony Del Monaco e Dionne Warwick.

La terza serata del Festival di Sanremo 2020 rende omaggio alla tradizione italiana attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo. Il 70° compleanno della kermesse canora consente al direttore artistico Amadeus di prevedere una intera serata dedicata alle precedenti 69 edizione del Festival che ha accolto sul palco gli artisti più apprezzati, tra quelli in gara e fuori gara.

Alberto Urso è in gara quest’anno a Sanremo. Presenta il brano inedito Il Sole Ad Est, nuovo singolo in rotazione radiofonica questa settimana.

Nella serata centrale del Festival, dedicata alle canzoni edite di altri artisti, Alberto Urso ha scelto un pezzo che valorizza la sua voce e si è fatto accompagnare da Ornella Vanoni.

Alberto Urso non è il primo artista italiano ad interpretare La Voce Del Silenzio. Indimenticabile la versione di Andrea Bocelli ma anche quella di Massimo Ranieri.

Volevo stare un po’ da solo

Per pensare tu lo sai

Ed ho sentito nel silenzio

Una voce dentro me

E tornano vive tante cose

Che credevo morte ormai

E chi ho tanto amato

Dal mare del silenzio

Ritorna come un’onda

Nei miei occhi,

E quello che mi manca

Nel mare del silenzio

Mi manca sai molto di più

Ci sono cose in un silenzio

Che non mi aspettavo mai

Vorrei una voceEd improvvisamente

Ti accorgi che il silenzio

Ha il volto delle cose che hai perduto

Ed io ti sento amore,

Ti sento nel mio cuore,

Stai riprendendo il posto che

Tu non avevi perso mai

Che non avevi perso mai

Che non avevi perso mai

Volevo stare un po’ da solo

Per pensare tu lo sai,

Ma ci son cose in un silenzio

Che non mi aspettavo mai,

Vorrei una voceEd improvvisamente

Ti accorgi che il silenzio

Ha il volto delle cose che hai perduto,

Ed io ti sento amore,

Ti sento nel mio cuore,

Stai riprendendo il posto che

Tu non avevi perso mai

Tu non avevi perso mai

Tu non avevi perso

Tu non avevi perso mai