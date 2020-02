Velocità di trasmissione dati raddoppiata per Xiaomi Mi 10 Pro: la RAM LPDDR5 fa paura

Sono davvero interessanti le indiscrezioni raccolte oggi 6 febbraio per gli utenti che potrebbero lasciarsi tentare dal nuovo Xiaomi Mi 10 Pro, soprattutto per quanto riguarda la potenza e la fluidità dello smartphone Android destinato ad arrivare a breve sul mercato. In verità, alcuni rumors riguardanti la sua possibile scheda tecnica li abbiamo presi in esame già nella giornata di ieri, ma questo giovedì bisogna scendere in dettagli a proposito della memoria RAM.

Come la RAM del nuovo Xiaomi Mi 10 Pro farà la differenza

In effetti, potrebbe proprio essere questo l’elemento in grado di fare la differenza con il prossimo Xiaomi Mi 10 Pro. L’adozione di una memoria RAM DRAM LPDDR5 a basso voltaggio, infatti, ha tutte le carte in regola per mettere seriamente in difficoltà le attuali LPDDR4 e 4x. Il fornitore americano, infatti, con questo nuovo prodotto ha creato un unico banco di RAM da 12 GB, che a sua volta potrà contare su una velocità di trasmissione dati di 6,4 Gbps. E questo, in termini pratici, avrà effetti più che tangibili per il pubblico.

Per farci un’idea più precisa di quello che ci apprestiamo a toccare con mano con il nuovo Xiaomi Mi 10 Pro, infatti, parliamo di un device che in questo particolare contesto risulterà essere il doppio più veloce delle LPDDR4, oltre al 20% più veloce delle LPDDR4x. Come riporta Gizchina, uno step di questo tipo imporrebbe anche consumi molto più contenuti, con altrettanto evidenti plus in termini di durata della batteria per lo smartphone.

Non resta che attendere la presentazione ufficiale del nuovo Xiaomi Mi 10 Pro, sperando che le premesse di queste settimane siano confermate da una scheda tecnica davvero in grado di fare la differenza per il pubblico propenso a portarselo a casa. E voi che ne pensate di questo gioiellino? Fateci sapere a fine articolo.