Tutto su Francesca Sofia Novello e Antonella Clerici a Sanremo 2020, co-conduttrici della quarta serata

Francesca Sofia Novello e Antonella Clerici a Sanremo 2020 conduranno la quarta serata del Festival, in diretta dal Teatro dell’Ariston su Rai 1 venerdì 7 febbraio, al fianco del direttore artistico Amadeus.

LE 10 CO-CONDUTTRICI DI SANREMO, TUTTO IL PROGRAMMA

Chi è Francesca Sofia Novello

Francesca Sofia Novello nasce ad Arese (Milano) il 14 ottobre 1994. Diplomata al Liceo Scientifico si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza e durante gli studi di affaccia al mondo della moda.

Col tempo diventa indossatrice specializzata nella linea della lingerie. Nel 2014 debutta in televisione nel programma Chiambretti Supermarket ma si è già fatta notare nel mondo del motociclismo come valletta della categoria Moto 3 durante il motomondiale.

Nel 2016 incontra Valentino Rossi durante il MotoGP di Monza e tra i due nasce l’amore.

Grazie alla sua carriera da modella Francesca Sofia Novello è influencer di successo e ancora oggi viene contattata da tanti brand che le chiedono di indossare i capi delle loro linee di abbigliamento, con un particolare focus sempre sulla lingerie.

La sua più grande passione sono le borse e le scarpe, come ha recentemente dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera:

Sono da sempre appassionata di borse e scarpe, sono particolarmente esigente in merito. Fin dalle medie andavo nell’armadio di mia mamma a rubarle le borsette ma anche nei bauli di mia nonna per prendere le sue borse vintage.

Chi è Antonella Clerici

Antonella Clerici nasce a Legnano (Milano) il 6 dicembre 1963. Conduttrice televisiva e giornalista, è diplomata al Liceo Classico e laureata in Giurisprudenza.

La sua carriera nelle televisione inizia dalle emittenti locali, quando per Telereporter conduce programmi di intrattenimento per ragazzi per poi diventare inviata sportiva durante le gare di calcio e basket.

Sulla Rai debutta nel 1986 accanto a David Riondino nel programma televisivo Semaforo Giallo e dal 1989 al 1995 conduce Oggi Sport e Dribbling con due edizioni speciali per i Mondiali di Calcio 1990 e 1994 e per le Olimpiadi del 1992.

Negli anni successivi continuano i suoi impegni sempre più importanti: è il 1995 quando Antonella Clerici sbarca a Domenica Sprint fino al 1997, quando nel 1997 conduce Uno Mattina insieme a Maurizio Losa e nel 1998 affianca Fabrizio Frizzi a Domenica In tutte le settimane.

Nel 1998 veste nuovamente il ruolo di inviata sportiva per i Mondiali di calcio in Francia nel contesto della trasmissione Occhio Al Mondiale in collaborazione con Giampiero Galeazzi.

Nello stesso anno fino al 1999 riprende con Unomattina al fianco di Luca Giurato.

Tra il 1999 e il 2000 approda a Mediaset e conduce A Tu Per Tu insieme a Maria Teresa Ruta, ma proprio in quegli anni inizia la sua avventura ne La Prova Del Cuoco, un programma di intrattenimento a sfondo culinario che segna particolarmente la sua carriera.

Sua, inoltre, è la conduzione di Ti Lascio Una Canzone, che ha visto tanti piccoli artisti trovare una carriera dopo la partecipazione al suo programma.

Antonella Clerici non è nuova al Teatro dell’Ariston: nel 2010 ha partecipato al Festival di Sanremo nel ruolo di conduttrice e nell’edizione 2020 ritorna dopo 10 anni.

Potremo vedere Francesca Sofia Novello e Antonella Clerici a Sanremo 2020 durante la quarta serata di venerdì 7 febbraio.