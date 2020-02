Tiziano Ferro primo a cantare “Almeno Tu nell’Universo”? La precisazione di Ignazio Boschetto de il Volo

Stasera il Volo si esibirà per la terza volta al Radio City Music Hall di New York, la più prestigiosa venue al mondo. Ma non è questo il motivo per cui ho cercato al telefono Ignazio Boschetto e lui, fuso orario permettendo, mi ha fatto una videochiamata mentre in auto stava andando da Eataly.

Veniamo ai fatti.

L’altra sera durante il Festival di Sanremo, Tiziano Ferro ha cantato sul palco dell’Ariston “Almeno Tu nell’Universo”. Al di là del fatto che non è stato perfetto nell’esecuzione, tanto che alla fine si è messo a piangere, però ha dichiarato che questa era la prima volta che un uomo cantava la canzone di Mia Martini.

Amadeus lo ha confermato.

Falso.

Non solo Fausto Leali l’ha registrata nel 2009 nell’album “Una Piccola Parte di Te” e anche Renato Zero, amico di Mimì, l’ha cantata dal vivo, ma mi sono subito ricordato una struggente versione di Ignazio Boschetto durante il concerto del Volo a Matera, trasmesso poi da Canale 5. Peraltro al violino c’era il bravissimo Alessandro Quarta che ha reso ancora più intensa quella versione. Da qui il messaggio che ho mandato a Ignazio. Anche perché è giusto rendere omaggio a questi tre ragazzi, ignorati se non bistrattati da giornalisti italiani che considerano quella che fanno loro quasi fosse una musica di serie B o vecchia, quando in realtà è l’unica musica che noi possiamo esportare all’estero, com’è accaduto per Luciano Pavarotti e Andrea Bocelli prima del Volo.

Quando Ignazio mi ha chiamato, non avevo a disposizione una telecamera accesa, così ho ripreso la videochiamata con l’altro telefonino. Durante la telefonata, mi ha anche detto di aver coronato un altro sogno, quello di aprire un’etichetta discografica. Verrà al Barone Rosso a presentare il primo artista al quale ha dato una possibilità di registrare un disco. Ignazio ha poi raccontato di quando, nel loro primo viaggio a New York, i tre ragazzini del Volo davanti a Radio City Music Hall avessero detto con occhi sognanti: “Chissà se un giorno suoneremo lì”. Bene, stasera si esibiranno per la terza volta nel più famoso teatro del mondo.

