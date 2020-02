Stasera in tv giovedì 6 febbraio, cosa va in onda oltre Sanremo 2020: film, serie e reality

Tanti film e serie televisive stasera in tv. Se cercate l’alternativa a Sanremo 2020, anche giovedì 6 febbraio c’è un ampio menu di scelte. Dalla programmazione horror a serie tv in replica, ecco una guida tv in cui potete orientarvi.

Film in onda

Si parte da Rai 2, che a partire dalle ore 21:20 propone una serata horror con Poltergeist e Carrie – Lo sguardo di Satana. Nel primo, vediamo la famiglia Griffin alle prese con una presenza inquietante nella loro casa. Il secondo film è invece tratto dal romanzo di Stephen King e ha per protagonista una giovane, derisa dai coetanei, che scopre di avere poteri soprannaturali. Su Rai 3 ore 21:20 c’è Il figlio della Pantera Rosa. Durante delle indagini l’ispettore Clouseau incontra il suo figlio illegittimo, anche lui appartenente alle forze dell’ordine.

Le reti Mediaset propongono Sconnessi su Canale5, in prima tv il film che prende in giro l’uso spropositato della tecnologia e la dipendenza da Internet; su Italia1 c’è il sorprendente horror Scappa – Get Out, in cui un ragazzo incontra la famiglia della sua fidanzata inconsapevole che l’incubo è dietro l’angolo. Su Tv8, ore 21:30, il film Double Impact – Vendetta Finale con Jean Claude Van Damme nei panni di due gemelli che si riuniscono a distanza di 25 anni; sul canale 20 ore 21:10 Poliziotto in prova, uno spassoso buddy movie con Kevin Hart e Ice Cube. La5 alle ore 21:20 manderà in onda il fantasy Beautiful Creatures – La sedicesima luna, storia d’amore tra due liceali su cui incombe un’antica maledizione. Su Italia 2 alle ore 21:20 c’è Komodo vs Cobra, un horror fantascientifico in cui una serie di esperimenti radioattivi danno vita a un varano di Komodo e a un cobra giganti, seminando il terrore tra la popolazione. Cine 34 alle ore 21:10 manderà in onda Il generale dorme in piedi; su Iris ore 21:15 c’è Fino a prova contraria, film diretto ed interpretato da Clint Eastwood. Su Cielo ore 21:15 continua l’appuntamento col ciclo Gli eroi dell’azione con L’ultima sfida di Bruce Lee; Spike, ore 21:30, propone In ostaggio; Paramount Network, ore 21:15, manderà infine in onda il biopic Hurricane – Il grido dell’innocenza incentrato su Rubin ‘Hurricane’ Carter, un pugile ingiustamente condannato per omicidio, e della battaglia per mostrare la sua innocenza.

Serie tv in onda

Ecco invece la programmazione per quanto riguarda le serie tv. Rai 4, alle ore 21:10, propone tre nuovi episodi di Criminal Minds (12×13-14-15); su Giallo (ore 21:10) c’è L’ispettore Barnaby; Top Crime (ore 21:10) manderà in onda due episodi inediti di Law & Order: SVU (20×03-04); su Sky Atlantic (ore 21:15) proseguono le repliche di Gomorra (2×11-12); su Fox c’è un nuovo episodio di Mayans MC (2×05); FoxLife alle ore 21:00 manderà in onda Private Eyes 2×05-06; FoxCrime ore 21:05 Balthazar 2×09-10; PremiumCrime ore 21:15 Forever 1×19-20; Premium Stories ore 21:15 Manifest 2×04 1a Tv; Premium Action ore 21:15 The Brave 1×04 + Arrow 7×13.

Programmi di attualità e reality

Infine, ecco la programmazione inerente ai documentari e reality. Su Rete 4 alle ore 21:30 trovate un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio; su La7 alle ore 21:15 c’è Piazzapulita; e su Sky Uno alle ore 21:15 una puntata inedita di Masterchef Italia 9, in prima visione assoluta.