Solo un’illusione EMUI 10 su Huawei Mate 9: smentita ufficiosa ed immediata

Arriva puntuale e, per certi versi scontata, la smentita ufficiale a proposito della prospettiva che uno smartphone come il cosiddetto Huawei Mate 9 potesse ricevere l’aggiornamento con EMUI 9. A dirla tutta, come avrete percepito attraverso l’articolo che abbiamo pubblicato nella giornata di ieri, il caso è nato proprio dal produttore, che sui social aveva risposto con un inaspettato segnale di apertura ad un utente che aveva richiesto informazioni in merito.

Le realtà dei fatti per EMUI 10 su Huawei Mate 9

Provando a scendere maggiormente in dettagli, emerge che in realtà non ci sia alcun programma di sviluppo per EMUI 10 su Huawei Mate 9. La notizia è stata confermata in queste ore anche da Huawei Central, che su questa storia ha provato ad intercettare fonti interne al produttore cinese. La spiegazione su quanto avvenuto nella giornata di mercoledì, come si può facilmente immaginare, è estremamente banale, ma al contempo si auspica che non avvengano più situazioni di questo tipo.

In pratica, ci è stato confermato che Huawei Mate 9 non riceverà mai l’aggiornamento impostato su EMUI 10 e Android 10. La risposta di cui tanto si parla in questi giorni, giustamente riportata dai principali addetti ai lavori come autentico colpo di scena relativo al brand asiatico, a quanto pare sarebbe stata generata automaticamente su Instagram e non fornita da un rappresentante interno al produttore. Un’anomalia, dunque, che per poche ore ha illuso tutti.

C’era da aspettarselo, del resto, che questo marchio non avrebbe mai garantito un aggiornamento così importante per uno smartphone che ha visto la luce più di tre anni fa. Soprattutto considerando lo storico di Huawei. L’auspicio è che Huawei Mate 9 possa quantomeno ricevere patch secondarie nel corso delle prossime settimane. A voi come sta andando lo smartphone Android in questo periodo? Fatecelo sapere qui di seguito.