Più veloce della luce la patch di febbraio sul Samsung Galaxy S10: focus fotocamera

Questa volta si è fatto rispettare ed ha battuto tutto sul tempo il Samsung Galaxy S10, anche se al momento non abbiamo ancora segnalazioni in Italia. Mi riferisco all’avvio della distribuzione per quanto riguarda l’aggiornamento di febbraio, utile per inquadrare al meglio la situazione sul top di gamma 2019 dopo aver trattato su queste pagine alcune offerte allettanti per i potenziali acquirenti. Cerchiamo dunque di comprendere come stiano evolvendo le cose in questi giorni.

Dettagli preliminari sull’aggiornamento di febbraio per il Samsung Galaxy S10

Provando ad inquadrare meglio la situazione, è possibile rifarsi a quanto è stato riportato nel tardo pomeriggio di mercoledì da SamMobile. La fonte, infatti, ci dice che la patch di febbraio risulti già in queste ore in corso per tutti e tre i modelli della famiglia Samsung Galaxy S10 in Svizzera. L’aggiornamento, nello specifico, viene etichettato con la sigla G97xFXXU4BTA8 e rappresenta a conti fatti la prima distribuzione per quanto riguarda la patch di sicurezza più fresca di questo 2020. Probabile che nel giro di pochi giorni lo stesso trattamento possa essere riservato all’Italia.

Oltre ad aver introdotto migliori standard in termini di sicurezza, l’ultimo firmware promette miglioramenti della stabilità generale per i vari Samsung Galaxy S10 coinvolti. Secondo quanto raccolto fino a questo momento, non viene menzionata esplicitamente alcuna funzione specifica aggiunta dalla patch, ma è probabile che Samsung abbia toccato l’app Fotocamera. Alcuni possessori del top di gamma 2019, infatti hanno recentemente iniziato a lamentarsi in merito a svariati errori riguardanti la stessa fotocamera, fino ad arrivare addirittura l blocco completo del dispositivo al momento dell’apertura dell’app Fotocamera.

Non ci sono ancora certezze di intervento in merito, ma si spera che questo ultimo firmware risolva i suddetti problemi. Staremo a vedere nei prossimi giorni quali saranno le prossime novità riguardanti il Samsung Galaxy S10.