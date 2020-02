Piero Pelù a Sanremo 2020 in Cuore Matto nella serata cover (video)

Piero Pelù a Sanremo 2020 porta Cuore Matto di Little Tony. La presenza dell’artista scomparso è richiamata attraverso il maxi schermo del Festival che ha richiamato l’interprete originale del brano.

Il leader dei Litfiba ha debuttato sul palco dell’Ariston con il brano dedicato al nipotino di 3 anni, che ha intitolato Gigante. Il testo è anche una dedica rivolta a tutti coloro che hanno intenzione di riprendere in mano la loro vita e che vogliono ricominciare.

Per la serata delle cover, Piero Pelù ha invece scelto Cuore Matto di Little Tony, che ha anche richiamato proiettando la sua immagine sul palco in segno di omaggio e ricordo. Il brano sarà giudicato dai maestri dell’Orchestra di Sanremo.

Cuore Matto a Sanremo 2020 dopo 53 anni

Cuore Matto è stato presentato al Festival di Sanremo 1967 e porta la firma di Armando Ambrosino e Totò Savio. Little Tony si è presentato in coppia con Mario Zelinotti, quando era ancora prevista la formula a due voci. Il brano è stato pubblicato in due singoli, uno da Little Tony in Cuore Matto/Gente Che Mi Parla Di Te e da Mario Zelinotti, in Cuore Matto/Lungo La Mia Strada. Cuore Matto è il brano che ha riscosso il maggiore successo delle canzoni in gara al Festival del 1967 insieme a L’Immensità.

Nei tanti anni di carriera di Little Tony, Cuore Matto è stato uno dei grandi cavalli di battaglia dell’artista che l’aveva utilizzata anche come una bandiera per farsi forza durante i momenti più difficili della sua esistenza, proprio in quelli in cui il suo cuore gli aveva giocato un brutto tiro.

La cover sarà anche presente nel prossimo album di inediti di Piero Pelù che sarà rilasciato il 21 febbraio prossimo e che prende il titolo di Pugili Fragili. Nell’album sarà anche presente il singolo di lancio con la voce di Greta Thumberg.

Piero Pelù a Sanremo 2020 in Cuore Matto

Con il brano di Little Tony, ritroviamo l’anima rock di Piero Pelù che era mancata nell’interpretazione del suo brano, che ha presentato un’anima differente del Diablo, che continua a sfoggiare una presenza scenica impressionante. In ottima forma anche la voce, con la quale ci regala il suo timbro caratteristico, da sempre marchio di fabbrica dei Litfiba ma anche della sua poetica da solista.

Ecco il video dell’esibizione:

Il testo originale di Cuore Matto di Little Tony