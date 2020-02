Non brilla la batteria del Motorola RAZR 2019: durata sotto la media

Ad essere bello, il Motorola RAZR 2019 lo è senza ombra di dubbio, ma è anche lecito farsi qualche domanda prima di correre ad acquistarlo (anche perché ha un prezzo di 1500 euro). Dopo avervi parlato dei rumori che sembravano provenire dalla cerniera (almeno nell’unità esaminata da alcuni leaker), quest’oggi vi segnaliamo la prova batteria svolta dai colleghi di ‘androidpolice.com‘.

Il device, lo precisiamo subito, non ha brillato quanto a durata: il Motorola RAZR 2019 include una batteria di appena 2510mAh, una capacità non certamente eccelsa (i progettisti sono dovuti scendere a compromessi per permettere al terminale di flettersi), come potete immaginare. Nonostante l’ottimizzazione software e l’efficienza garantita da un processore di ultima generazione, il telefono ha faticato a raggiungere le 13, 14 ore in medio utilizzo, che si sono ridotte anche di 1 ora o 2 ponendolo sotto condizioni di un certo stress.

Il dato è chiaramente soggettivo, dipende dall’uso che ogni utente fa del proprio dispositivo, ma in linea generale non è comunque questa l’arma vincente del Motorola RAZR 2019 (2510mAh restano pur sempre 2510mAh, non si possono pretendere miracoli). Non male, in compenso, le ore di schermo acceso: i risultati ottenuti sono pressoché quelli che un qualsiasi altro top di gamma raggiunge (dalle 4 alle 6 ore). La forza del pieghevole della casa alata è tutt’altra, e sta principalmente nel design ricercato, ispirato all’iconica conchiglia del mito StarTac, e nella possibilità di ripiegarlo per riporlo comodamente in tasca, senza alcun ingombro. Non sappiamo se tutto questo sarà sufficiente a farne un best-buy (probabilmente no, anche perché non sappiamo quante siano le scorte disponibili, e se l’azienda sia pronta a sostenerne una domanda che dovesse dimostrarsi superiore alle aspettative), ma di carte da giocare il dispositivo ne ha eccome (non per quanto concerne la batteria però).