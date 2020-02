Mika all’Arena di Verona e ad Umbria Jazz, nuovi concerti in estate: biglietti in prevendita

Mika all’Arena di Verona nel 2020: la data del nuovo concerto annunciato oggi è quella del 10 agosto e i biglietti saranno disponibili in prevendita da domani, venerdì 7 febbraio.

Il concerto fa parte della tournée dell’artista nel nostro Paese che toccherà in totale 14 regioni italiane se consideriamo anche i 12 concerti nei palasport e le ultime tappe in programma in estate.

La data già nota al momento è quella del 10 agosto, quando l’artista sarà in concerto nella magica cornice dell’Arena di Verona. I biglietti per il concerto saranno disponibili dalle ore 12.00 di venerdì 7 febbraio su TicketOne, TicketMaster e VivaTicket.

Mika si esibirà anche in Umbria nell’ambito di Umbria Jazz, il più importante festival musicale jazzistico italiano. Il tour estivo toccherà location speciali e le isole italiani: Mika si esibirà in Sicilia e in Sardegna per nuovi live.

L’annuncio arriva a poche ore dall’esibizione di Mika al Festival di Sanremo 2020: nella terza serata del Festival, quella delle Cover e dei duetti, Mika salirà sul palco del Teatro Ariston per un omaggio e per presentare le hit del nuovo disco, My Name Is Michael Holbrook.

Questa è terza volta di Mika al Festival di Sanremo: nel 2007 aveva partecipato per la prima volta con il singolo Grace Kelly e poi, nel 2017, aveva presentato Stasera CasaMika.

Mika è attualmente in tour in Italia: il 7 febbraio è atteso a Bari (PalaFlorio) e l’8 febbraio a Reggio Calabria (Palacalafiore) per le ultime 2 date di 12 concerti nei palasport. Mika è il primo artista internazionale ad esibirsi in Italia per una intera tournée di concerti: mai nessuno, prima di lui, aveva dato vita ad un tour di 12 tappe.